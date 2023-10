Ferrán Torres cuenta en 'El Hormiguero' por qué se puso en manos de psicólogos: "Se debe naturalizar más"

'El Hormiguero' inició la semana recibiendo al futbolista del FC Barcelona e internacional de la Selección Española: el valenciano y vacilón Ferran Torres.Pablo Motos charló con el delantero culé, que atraviesa un momento dulce a nivel deportivo, en un año en el que ha conquistado la Liga y la Supercopa de España con su club.

"El Tiburón" confesó que es seguidor del programa "dese los 14 ó 15 años". Ayer, La Roja se clasificó para la Eurocopa al ganarle a Noruega por 1 gol a 0: "Yo me pongo un 7, aunque no marqué un gol ni al arcoíris", se valoró a sí mismo el número '7' del Barça.

"Siempre hay alguna coñita, sobre todo cuando las cosas van bien", comentó sobre los piqués entre jugadores del Real Madrid y el Barça en las convocatorias de la Selección. Respecto al pasado año "fue un año duro, pero en el que he aprendido un montón; ha sido un año muy bonito en el que he aprendido a ser el Ferrán que soy hoy".

"Gracias al año pasado he aprendido que sólo puedo controlar lo que depende de mí; si no voy convocado, te motivas y, si vas, es un orgullo ir con tú país". "Ponerse en manos de profesionales es algo que se debe naturalizar más, porque es muy importante ganar en autoconfianza", relató Ferrán acerca de la crisis que pasó recientemente a raíz de una lesión. "Es importante apoyarte en tu círculo de confianza para que cuando tú no tengas motivación ellos tiren de tí", abundó el valenciano.

Una de las terapias de Ferrán era aislarse de la prensa y de las redes: "A veces me gusta ser un poco chulo, y dije en rueda de prensa que por mi bienestar tengo bloqueada a toda la prensa; yo sé lo que hago bien y lo que hago mal, y no me hace falta nadie que me lo diga".

"Al final, lo que marca a la persona no es el éxito, sino la capacidad que tiene de reponerse de las caídas", comentó el delantero siguiendo el consejo de su amigo y mentor Ilia Topuria.

En otro orden, Ferrán está pensando en sacar su propia ropa de marca de "El Tiburón": "Lo más importante es encontrar el logo perfecto".

"Antes tenía muy mal perder; en el colegio me he pegado por perder", confesó el futbolista a continuación. Lo ha mejorado, pero asegura que cuando está enfadado "mejor no te cruces conmigo". "Pedri me llama 'El Vinagre'", comentó.

Desveló Torres que es muy bromista: contó la que le gastó anoche a Morata en el avión viniendo de Noruega (asustarlo en la cabina) y lo que les hace a sus compañeros del Barça una vez salen de la ducha. Eso sí, admitió que él tiene poca correa para encajar las coñas.