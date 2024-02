Irene Montero deja claro a quién salvaría de "Operación Triunfo"

Parece que nada escapa del círculo de atracción de "Operación Triunfo" en Amazon Prime Video. Esta primera edición organizada y emitida por la plataforma de streaming está consiguiendo auténticos números en visionado, firmas de los aspirantes y también en interacciones en redes sociales. Hace poco asistíamos a un despliegue de varios famosos, como Ana Legazpi de Marlena, que apoyaron públicamente a Chiara para que no sea la expulsada de esta semana. La última personalidad en mostrar sus favoritos ha sido la exministra de Igualdad, Irene Montero.

Da la sensación de que la política no es habitual de estos concursos, y eso que "OT" se encuentra ya en su meridiano con solo cinco semanas restantes y ocho aspirantes. Este lunes 5 de febrero habrá un momento decisivo en el que tendrá que abandonar la Academia o Lucas o Chiara, nominados esta semana. Sin embargo, Irene Montero ha preferido contar la verdad y no confesarse seguidora del formato.

Así en sus redes sociales, y en contra de lo que suele hacer, ha demostrado sus preferencias con este mensaje: "Confieso que no he podido seguir esta edición de OT", y confiesa que la razón de su decisión radica en su entorno: "Tanta gente me ha dicho que hay que SALVAR A CHIARA y no puede estar equivocada...". Ante esta declaración las redes se han posicionado o bien a su favor o claramente en contra. Desde gracias Irene, eres la mejor", a "De aquí a Supervivientes te queda un paso" o "ahí, ahí, demostrando criterio propio y personalidad".