Isabel Preysler no convence: Disney+ no renueva "Mi Navidad"

La navidad no ha sido lo mismo con Isabel Preysler. Y tampoco será lo mismo sin ella. Los peores temores después de que los espectadores visionaran "Mi Navidad", el famoso reality protagonizado por la celebritie de las celebrities en Disney+ y que recibió algunas alabanzas, pero una mayor parte de críticas. Se barajan varias posibilidades para no continuar con el proyecto, aunque todos sabemos que no le faltará trabajo.

La expectación creada por el anuncio del estreno de "Mi Navidad" fueron mucho mayores que posiblemente l rentabilidad en audiencias y público del que era el primer proyecto de Preysler que la vinculaba a una plataforma de streaming, y que pretendía sacar rédito de cuando otras socialité, incluyendo a Tamara, sacaban algo parecido con los espectadores deseosos de saber más detalles de la vida de los ricos y famosos. "Mi Navidad" constaba de dos episodios en los que Preysler ejercía de anfitriona y mostraba a cámara cómo preparaba las fiestas navideñas a su gusto y rodeada de los suyos. El formato tenía el respaldo de estar producida por Fremantle, responsable de otros formatos de éxito como "Mask Singer".

El gancho estaba servido, y no sólo por ver a Preysler en su salsa, siempre tan selectiva con su intimidad (salvo exclusiva), y rodeada de otros miembros de la familia como Tamara Falcó y Ana Boyer, si no que se prometía más chicha de lo que luego pudo verse. Y por supuesto el aliciente de poder traspasar el umbral del santuario Preysler: una casa de 2.000 metros cuadrados en Madrid con una parcela de 5.000, con un par de piscinas, una suerte de cine y muchas cosas más. Las primeras impresiones de plataforma y productora habían sido satisfactorias, al menos eso se transmitió, y son embargo ahora sabemos que nunca veremos una segunda temporada.

Parece ser, por informaciones recabadas por otros medios como "Vanitatis", que la idea de la segunda entrega estaba incluso planeada centrándose en la moda, pero la plataforma ha confirmado que no habrá segunda entrega, y algunos medios apuntan al elevado coste y las bajas audiencias, a dos poderosas razones para no continuar con el proyecto. Desde El Confidencial Digital, citan a fuentes de la producción para cifrar en 500.000 euros la cantidad que habría pedido Isabel para una hipotética segunda entrega y que fue rechazado de plano por plataforma y productora.

Otras fuentes señalan que la cancelación también tiene que ver con un cambio de estrategia de Disney+ e incluso con el aluvión de críticas relacionadas con el contenido de la serie, que sólo habría tratado temas superficiales de Preysler desaprovechando una ocasión de oro para "desnudar" a una de las mujeres más famosas de España.