Italia anuncia las fechas del Festival de Sanremo 2026

Este año los italianos, y también los eurofans, tendrán que esperar más de lo habitual para disfrutar del Festival di Sanremo. Entre el 2 y el 22 de febrero de 2026 está previsto que se celebren los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, lo que desplazará la cita pre eurovisiva.

Según ha desvelado la revista "Quotidiano", la televisión pública italiana, la RAI programará el festival entre el 24 y el 28 de febrero. El festival normalmente tiene lugar en el primer tercio de febrero (excepto en 2021, debido al COVID-19). Oficialmente el festival no vincula su ganador con Eurovisión, pero se transforma siempre en una especia de preselección. El retraso en las fechas supone un hecho inédito en la historia reciente del festival, que siempre ha mantenido una cita fija en febrero, pero la conjunción de ambos eventos obliga a buscar una nueva ventana para no eclipsar la atención mediática y de audiencia que captan los Juegos Olímpicos. Aunque el cambio aún no ha sido anunciado oficialmente por la RAI, medios como "Il Messagero" han confirmado que la decisión se hará pública el 27 de julio junto con el resto de la programación televisiva del año siguiente, durante un evento en Nápoles.

La dirección artística del festival volverá a estar en manos de Carlo Conti, quien ya ha demostrado su capacidad para renovar el formato y atraer a grandes nombres de la música italiana. Se espera la participación de alrededor de una treintena de artistas, incluyendo tanto figuras consagradas como nuevas promesas, que presentarán canciones inéditas que aspiran a convertirse en los éxitos del año. El festival, además, sigue siendo un escaparate fundamental para el lanzamiento de nuevos talentos y la consolidación de carreras en la industria musical italiana.

Otra novedad relevante para 2026 es el cambio en la gestión del festival. La Justicia italiana ha ratificado que, a partir de esa edición, la organización del evento deberá asignarse mediante licitación pública, en vez de concederse directamente a la RAI, como venía siendo habitual. Sin embargo, ante la falta de interés de otras cadenas y grupos mediáticos, la RAI ha sido la única en presentarse a la licitación, por lo que seguirá siendo la responsable de la producción y emisión del festival.

El Festival de Sanremo 2026 mantiene su esencia como espacio de encuentro entre la tradición y la modernidad, combinando el patrimonio musical italiano con sonidos contemporáneos y atrayendo a miles de aficionados, profesionales y turistas a la ciudad de Sanremo. El evento no solo es un referente cultural y musical, sino también un motor económico y turístico para la región, que aprovecha la ocasión para mostrar su belleza, gastronomía y hospitalidad