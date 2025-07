Las mejores series de los protagonistas de 'Los 4 Fantásticos' y dónde verlas en streaming

Con el inminente estreno del nuevo reboot de 'Los 4 Fantásticos', el reparto formado por Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) se ha convertido en tendencia. Si quieres conocer mejor su trayectoria más allá del cine de superhéroes, te proponemos un recorrido por sus mejores series y te contamos en qué plataformas de streaming puedes verlas.

Pedro Pascal y 'The Mandalorian'

Uno de los mayores éxitos en la carrera de Pedro Pascal es 'The Mandalorian', la primera serie de acción real del universo Star Wars, estrenada en 2019 en Disney+. Pascal interpreta a Din Djarin, un cazarrecompensas solitario que se convierte en protector de Grogu, popularmente conocido como "Baby Yoda". La serie no solo consolidó al actor como una estrella internacional, sino que también marcó un punto de inflexión en la expansión televisiva de la franquicia galáctica, combinando acción, narrativa clásica del western y efectos visuales de vanguardia. Su éxito crítico y de audiencia la ha convertido en uno de los pilares de la plataforma. Actualmente, Lucasfilm ha confirmado que 'The Mandalorian' tendrá continuidad en formato cinematográfico con 'The Mandalorian & Grogu', prevista para 2026, lo que mantiene a Pedro Pascal en el centro del universo 'Star Wars'.

Una escena de "The Mandalorian" larazon Agencia AP

Vanessa Kirby y 'The Crown'

Vanessa Kirby ganó gran reconocimiento internacional gracias a su interpretación de la princesa Margarita en las dos primeras temporadas de 'The Crown', disponible en Netflix. Su papel como la hermana menor de la reina Isabel II le valió elogios de la crítica y un Premio BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto. Kirby aportó complejidad y carisma a una figura real marcada por las tensiones familiares y las restricciones de la monarquía británica. Su trabajo en la serie no solo consolidó su prestigio como actriz dramática, sino que también la proyectó hacia el cine internacional, incluyendo títulos como 'Fragmentos de una mujer' o 'Misión Imposible'. Aunque su etapa en 'The Crown' terminó tras la segunda temporada (cuando el reparto fue renovado para mostrar el paso del tiempo), su contribución es considerada una de las más memorables de la serie.

Vanessa Kirby NEIL HALL Agencia EFE

Joseph Quinn y 'Stranger Things'

Joseph Quinn se convirtió en una revelación internacional gracias a su papel de Eddie Munson en la cuarta temporada de 'Stranger Things', la exitosa serie de ciencia ficción y misterio de Netflix. Su personaje, un carismático líder del club Hellfire y fan del metal, rápidamente se ganó el cariño del público por su espíritu rebelde, su vulnerabilidad y su inolvidable interpretación de “Master of Puppets” de Metallica durante una escena clave. Aunque su paso por la serie fue breve, dejó una huella profunda en la narrativa y en los fans, consolidando a Quinn como uno de los rostros emergentes más destacados del panorama actual.

Ebon Moss-Bachrach y 'The Bear'

Ebon Moss-Bachrach ha recibido una enorme acogida crítica por su papel en 'The Bear', una de las series revelación de Disney+. En esta aclamada ficción ambientada en una cocina profesional de Chicago, interpreta a Richie Jerimovich, el impulsivo y leal primo del protagonista, Carmy Berzatto. Su interpretación ha sido elogiada por su intensidad emocional y evolución dramática, especialmente en la segunda temporada, lo que le valió el Emmy al Mejor Actor de Reparto en una serie de comedia en 2024. 'The Bear' ha destacado por su guion, ritmo narrativo y retrato realista del mundo de la restauración, y ya está renovada para una quinta temporada. El éxito de la serie ha contribuido a posicionar a Moss-Bachrach como un actor de peso.