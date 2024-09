Jesulín de Ubrique y María José Campanario revelan el increíble dinero que rechazaron por hacer televisión

Jesulín de Ubrique y María José Campanario fueron los primeros invitados de "Emparejados", el nuevo programa de Antena 3 presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Durante su primera entrevista juntos en televisión, la pareja no solo se mostró cercana y sincera, sino que desveló detalles que dejaron a los espectadores con la boca abierta. Entre ellos, las exorbitantes cifras que ambos rechazaron para participar en programas de televisión.

En uno de los momentos más comentados del programa, la pareja fue sometida a una serie de preguntas comprometidas en un juego llamado "La pirámide picante". Durante el reto, se les preguntó cuál había sido la mayor oferta económica que recibieron por una exclusiva.Jesulín no se lo pensó mucho y confesó que le llegaron a ofrecer 650.000 euros por participar en un reality. Aunque tentadora, la oferta no fue suficiente para convencer al torero, quien decidió no aceptar.

La sorpresa fue aún mayor cuando María José Campanario decidió sumarse a la conversación revelando que, en su caso, la oferta que recibió superaba la de su marido. Según la odontóloga, le ofrecieron nada menos que 1.200.000 euros por varios proyectos relacionados con la televisión y los realities. Una cifra impactante que también rechazó, mostrando que la pareja no ha estado dispuesta a cambiar su privacidad por dinero, sin importar lo alto que fuese el cheque.

Pero las revelaciones no acabaron ahí. Campanario contó, con un toque de humor, que incluso recibió una curiosa oferta para posar en la revista "Interviú"... pero vestida. Aunque nunca llegaron a hablar de cifras, aseguró que no estaba interesada en la propuesta, y terminó bromeando sobre su físico al comentar que tal vez la oferta fue hecha porque “soy un cuerpo escombro”. Una anécdota que cerró con risas una noche llena de confesiones inesperadas.