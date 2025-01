Joaquín y familia conquistan Estados Unidos

«E l día en Estados Unidos es estresante; me quedo con España», confirmó este lunes Joaquín Sánchez durante la presentación de su próxima aventura con Atresmedia, acompañado de su mujer, Susana Saborido, de Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento del Grupo, y Javier Ruiz, director del proyecto. Esta noche llega a Antena 3 «El capitán en América», un divertido y emocionante road trip protagonizado por Joaquín Sánchez y toda su familia en el que recorrerán algunas de las rutas más icónicas de la costa oeste de Estados Unidos dejando momentos divertidos y emocionantes.

«Este formato (road movie), va a encantar al espectador. Y más que el viaje de 3.000 kilómetros por cuatro estados y múltiples localizaciones, es un viaje emocional. Nos va a permitir conocer, más allá de que Joaquín sea muy querido, a una familia española con dos hijas», avanzó Ferreiro, que matizó que la experiencia supuso «compartir tiempo de calidad, vivencias y cosas que no se han dicho, y, sobre todo, mucho humor». Después del visionado de algún capítulo, la directora de programas de entretenimiento aseguró que «se ve con una sonrisa y te permite empatizar e identificar con algunas situaciones». El adelanto a modo de tráiler nos deja con imágenes icónicas, como el exfutbolista del Betis sorprendiéndose de que en EE UU «no me conoce nadie», y a su mujer rechazando dormir en un motel de carretera por miedo a ser asesinada.

Con más lujo de detalles, Javier Ruiz, que ya dirigió «Joaquín, el novato», desveló que estos ocho capítulos componen «el reality familiar mas auténtico que se ha hecho en España», calificando al matrimonio y a sus hijas con las palabras «autenticidad» y «pureza». Además, Ruiz adelantó que la facilidad al grabar llega porque «la familia de Joaquín es muy consciente de sus virtudes y de sus defectos; no pretenden ocultarlos, no muestran un lado diferente a lo que son, y como director es un lujazo». Y eso que el rodaje no estuvo exento de problemas y sorpresas, como el pelo que se puso el jugador, o la conjuntivitis vírica que atacó a Saborido días antes de empezar a grabar. Una vez en harina, la familia, nos adelanta el director, «estuvo inaugurando una peña del Betis en Hollywood, visitaron mansiones de famosos, se bañaron en bolas en el río Colorado, se han casado en Las Vegas, convivieron con los navajos, con osos, en tiendas de campaña, en San Francisco asistieron a un espectáculo de drag queens». Visitarán cuatro estados: California, Arizona, Utah y Nevada, en un viaje repleto de contrastes. Desde ciudades cosmopolitas como Los Ángeles y San Francisco, famosas playas, hasta inmensos desiertos; desde la naturaleza más salvaje, hasta la locura de Las Vegas. Un total de 3.000 km. Ruiz quiso dedicar unas palabras para destacar la labor de cada miembro: «Las hijas son dos chavalas extraordinarias, cariñosas, inteligentes, responsables y divertidas. Y fueron fundamentales en el viaje por el inglés . Salma es la inocencia, y Daniela la responsable de la familia. Susana es el pilar fundamental de la casa. Y os vais a enamorar de Joaquín por su sentido del humor. Y me consta que, ante todo, es muy buena persona».

Joaquín y Susana quisieron relatar cómo el proyecto fue «una experiencia brutal en todos los sentidos», porque fue «la primera vez que viajamos tan lejos, durante tanto tiempo y los cuatro juntos», con los kilómetros en caravana como «enlace de todo». Recuerdan cientos de anécdotas de «cómo somos y vivimos el día a día, con situaciones surrealistas». Saborido quiso aclarar que «a partir del tercer día se nos olvidaron las cámaras». Ella, con «pánico» a viajar y a volar, confiesa que a pesar de la conjuntivitis, «no me arrepiento del dolor que pasé allí».

Joaquín terminó la rueda de prensa aseverando cómo se afianza su vida tras el fútbol: «Tengo más tiempo. El día después por mucho que te prepares no sabía cómo iba a estar, pero sigo trabajando, ligado al club, y con Atresmedia, una importante ventana en mi vida», con quien ya ha afianzado una segunda temporada de «Emparejados», con lo que tiene cuerda para rato en televisión.

El capítulo más emocionante: lágrimas

►En un momento de la presentación, Susana, Joaquín y Javier se pusieron a recordar junto a Carmen, uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Hablamos de su viaje a Las Vegas , donde hubo boda y el espectador, como Ferreiro, llegará a la «lagrimita». «Acabamos todos llorando», avanzó Sánchez que asegura que «la emoción y la ‘verdá’ te pueden. Ella entró en la capilla de blanco tan guapa y con Elvis Presley tocándote la guitarra...». El director detalló cómo los pocos miembros del equipo que consiguieron entrar a grabar tuvieron que pegarse a las paredes para hacerlo debido a las reducidas dimensiones de la capilla.