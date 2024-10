Jordi Frades: "Una historia, cuanto más íntima y local, es más universal"

Cuando Disney+ decidió innovar en el mercado de las series y apostar por un formato diario, no quiso arriesgarse y llamó a un verdadero experto en la materia: Jordi Frades. Aunque el creador catalán llevaba 30 años sin involucrarse directamente en una serie diaria (con «Poblenou» en el recuerdo), es el cerebro detrás de múltiples éxitos de Diagonal TV, la productora responsable de «Isabel», «La Catedral del Mar», «Amar en tiempos revueltos» y «Sueños de libertad», por solo mencionar algunos. Hablamos con él sobre lo que ha supuesto «Regreso a Las Sabinas» para el gigante del entretenimiento.

Jordi, después de tanto tiempo, se vuelve a poner tras las cámaras para una serie diaria.

Sí, aunque he estado cerca de ellas, siempre me quedó ese gusanillo por el género diario, que aunque popular, suele considerarse «el hermano pequeño» del audiovisual. Hoy día, las series diarias son muy bien aceptadas, y me atrajo esta locura de intentar algo nuevo dentro de ese formato sin alejarme de lo que el público espera.

Es un auténtico experto en el melodrama. ¿Qué le atrae tanto de este formato?

Es que disfruto el género, tanto viéndolo como rodándolo. Siempre trato de empatizar con las tramas, por más rocambolescas que parezcan. Cuando ensayo con los actores, les hablo desde experiencias personales para buscar la verdad detrás de esas situaciones que, a primera vista, pueden parecer exageradas. Y también me gusta que esta historia evoque cierta nostalgia sin ser un homenaje al pasado, sino reflejando los primeros amores y recuerdos del pueblo donde uno creció.

¿Cómo se hace melodrama sin caer en la exageración?

¿Es la poesía exagerada? A veces sí, pero sigue siendo poesía y se acepta. Es igual con el melodrama. Hay frases rimbombantes que si las lees sin contexto dan risa, pero luego añades la localización, la luz, el plano, la música y tu emoción... Ahí la cosa cambia.

¿Qué opina de que plataformas globales como Disney+ apuesten por contenidos locales?

Creo que ahora todos entienden que cuanto más íntima y local es una historia, más universal resulta. Disney+ lo tenía claro: queríamos algo que fuera muy nuestro. Por ejemplo, el personaje de María Casal se llama Paca, sin intentar buscar nombres que se adapten al mercado anglosajón. Mantuvimos un estilo muy local, lo cual para mí es esencial, y creo que eso conecta mejor con la audiencia.

¿También la fotografía busca esa personalidad? ¿Cómo fue rodarlo todo en exteriores e interiores naturales?

Así es. No hay decorados ni plató; todo ocurre en localizaciones reales. Esto añade complejidad, porque iluminar cada plano y espacio lleva tiempo, pero a la vez enriquece la autenticidad y belleza de la serie. Estos paisajes y escenarios dan profundidad a la historia de amor que contamos. Además, quisimos que cada plano destacara la escala del lugar, algo que también nos obligó a pensar distinto al rodar.

Entiendo que, para cumplir con los tiempos, grabaron con cinco equipos diferentes.

Sí, teníamos dos unidades rodando al mismo tiempo, lo que nos permitió mantener el ritmo de producción. Yo trabajé casi siempre en primera unidad, pero desde el principio todos los directores vinieron al rodaje para captar el tono que queríamos y contruir una visión común. Esta dinámica entre directores fue clave para el resultado final, porque entendieron la historia que queríamos contar y el tipo de interpretación que buscábamos.