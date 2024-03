Diagonal: un cuarto de siglo a la vanguardia de la televisión

En el barrio, en una taberna de las de siempre, de esas que huelen a cañas y croquetas, a lo propio, y alejados de los asépticos cafés de cadenas multinacionales y la arquitectura importada, fue el sitio elegido por Jaume Banacolocha y Jordi Frades, CEO y director general de Diagonal (Banijay Iberia), respectivamente, para celebrar los (más de) 25 años de aniversario de la productora. “Realmente”, aclara Jaume, “Diagonal se fundó hace 27 años. Empezamos con Zeppelin TV, veníamos de hacer cosas en Barcelona, en TV3. Hicimos con ellos ‘El Súper’“ y desde entonces el camino ha sido maravilloso, de mucho trabajo, con fracasos, como todos, pero también con unos éxitos que jamás nos hubiéramos esperado. El aprendizaje ha sido continuo”.

Y es que hablamos de una de las productoras que ha marcado profundamente nuestra televisión. Basta con mencionar títulos como “Isabel”, “Amar es para siempre”, “Carlos, Rey Emperador”, “La Señora”, “La Catedral del Mar”, “Amar en tiempos revueltos” y “Luimelia”, u otros más recientes como “Los herederos de la tierra”, “Los pacientes del Doctor García”, “La novia gitana”, “La red púrpura” o “Sueños de libertad”, para ponernos en situación. En este (más de un) cuarto de siglo, Diagonal a firmado más de 70 producciones, varias de ellas de larga duración. Casi nada.

“Si te fijas en los títulos”, comentó Jordi a LA RAZÓN, “todos tienen sabor local. Precisamente, por eso quisimos reunirnos aquí, en ‘Los Maños’, en una taberna de barrio, porque esto es lo que somos, lo que nos hace diferentes a lo global. Y es que es esa la televisión que queremos hacer. Y, si te das cuenta, muchas de esas producciones, que parecen absolutamente locales, han trascendido las fronteras con una fuerza impresionante. Nos sentimos profundamente orgullosos de ello”, concluyó.

Es ahí donde puede radicar la clave del éxito de Diagonal, pues transforman la pantalla de la televisión en un espejo en el que el espectador se ve reflejado, algo que subrayó muy bien Jordi afirmando que “siempre pensé que, por ejemplo, para que una serie diaria funcione debe acercarse mucho al público, tienen que haber un collage de personajes en los que el público tiene que verse representado. Por eso, más que un set guapo e impactante, preferimos representar los barrios cercanos, la casa de familia con los cuadros de la abuela. Incluso, en ficciones que son de época, como ‘Sueños de libertad’, tiene que haber un vínculo, un lugar reconocible que nos haga pensar en nuestros padres o abuelos, algo que nos vincule a todos”.

A todos, esa es otra fortaleza. Si hay algo que ha caracterizado a sus producciones es la normalización de los cambios de la sociedad durante estos años. Diagonal ha sido inclusiva antes de que se empezara a hablar de inclusión. “Cuando empezamos en el 93, sacamos la primera pareja homosexual en una serie. No era el centro, no era el eje de la historia, era simple inclusión. Series como ‘La Señora’ tenían denuncia, sin subrayarla, antes de #metoo. Entonces, podemos decir que ha habido valentía por nuestra parte, pero no habría sido posible sin el apoyo de las cadenas. Sólo queríamos mostrar los temas de los que se hablaba en la calle en el día a día”, explicó Jordi. “¿Crees que series como ‘La novia gitana’ o ‘La red púrpura’ podrían haberse hecho hace diez años?”, preguntó Jaume, “ya te digo yo que no”, se contestó y añadió, “todo es parte de una evolución de la que, orgullosamente, nos sentimos parte, porque sentimos que hemos ayudado a construirla. No solo en cuanto a la inclusión, a las temáticas y a la libertad de contar historias, sino también a los cambios técnicos y al alcance que ahora pueden tener las grandes producciones. Sin el trabajo de la tele de antes, sin lo que hemos hecho, nosotros y todos los que hemos estado en televisión durante tantos años, series como ‘La Casa de Papel’, por poner un ejemplo, no habrían podido ser, las plataformas, su revolución, no habría podido ser”.

Por eso Jordi y Jaume, Diagonal en definitiva, sigue a la vanguardia. Ellos han sabido cerrar círculos como el de “Amar es para siempre” para abrirse a nuevos proyectos, comprometidos con la innovación a través de la búsqueda constante de nuevo talento y la capacidad para adaptarse a las tendencias cambiantes de la industria. Ahora mismo, Diagonal se encuentra inmersa en el rodaje de las series “Sueños de libertad”, líder indiscutible de su franja diaria y el mejor estreno de ficción en dos años en prime time; “¿A qué estás esperando?”, una adaptación de la exitosa novela de la autora superventas Megan Maxwell; y “El gran salto”, la nueva serie original basada en la vida del campeón olímpico Gervasio Deferr. Está claro que el aniversario celebrado no será el último.

Frades: "Hicimos lo que Spielberg no pudo conseguir"

►Diagonal también ha realizado proyectos cinematográficos que han sido reconocidos por crítica y público, como "Va a ser que nadie es perfecto", "La corona partida" o "La librería", galardonado con tres premios Goya a Mejor Película, Dirección y Guion adaptado. Pero, según Jordi Frades, una de sus más grandes satisfacciones ha sido "conseguir, con ‘Isabel’, algo que Steven Spielbergno pudo en su momento con ‘Indiana Jones’: rodar en La Alhambra. Él lo intentó por todos los medios, pero le negaron los permisos. Sin embargo, a nosotros nos llamaron para hacerlo. Fue realmente increíble".