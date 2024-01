Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre el final televisivo de María Teresa Campos:

El de Badalona vuelve a aprovechar su espacio en la revista Lecturas y esta vez lo ha hecho para hablar sobre las palabras que Mercedes Milá dijo en el homenaje a María Teresa Campos en RTVE . La que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’ criticó que las cadenas de televisión apartaran de los platós a su compañera y amiga.

“No perdono que le quitaran el plató al final de su vida. Era como una condena a muerte”, decía Milá. “Cuando un programa deja de emitirse lo hace, en la mayoría de las ocasiones, porque la gente no lo ve. Puede que tuviera éxito en otro tiempo. Que conociera épocas mejores. Pero casi siempre, poco a poco, la cruda realidad se va imponiendo: aparece el tedio, la melancolía y, en el peor de los casos, la rutina”, reflexiona Jorge Javier.

El presentador Jorge Javier Vázquez Gtres

El presentador ha dejado claro que ‘’es muy difícil renunciar a un éxito y más cuando llevas muchos años en esta profesión y sabes lo difícil que es conseguir uno. Sería precioso decir 'adiós' cuando un programa está en lo más alto. Pero quién se enfrenta luego a la incertidumbre. El miedo. O peor aún: la hipoteca“, continuaba diciendo el de Badalona.

“Pienso en esto y en muchas cosas más mientras veo el homenaje a La Campos. Se habla mucho de su última época en la que se le negó un plató de televisión e incluso mi admirada Mercedes Milá exclamó que no perdonaba que le hicieran algo así. A veces pienso que a los que trabajamos en televisión se nos piden comportamientos excepcionales cuando el final de Teresa Campos es algo que le sucede a miles de profesionales”, decía Jorge Javier haciendo alusión a las palabras de la periodista catalana.

Mercedes Milá a Isa Pi: "No salió por su boca ni un reproche, ni una crítica" Gtres

“Las empresas dicen 'No' porque tienen todo el derecho del mundo a elegir. Otra cosa es que nos parezca justo o no, pero quién dijo que la vida lo fuera”, añadía para concluir recordando que ‘’ Lo esencial es su legado. El profundo amor y respeto por su trabajo’’, para luego recordar que esto ‘’nos sirva para aprender y no para criticarla. Todos, en algún momento de nuestras vidas, tendremos que enfrentarnos al vacío. A ver cómo nos sale entonces la jugada”.