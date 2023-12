Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre el fracaso de 'Cuentos chinos' y lanza un dardo a Paz Padilla

Jorge Javier Vázquez vuelve a estar, de nuevo, en el ojo del huracán. El que fuera presentador estrella de Mediaset ha concedido una entrevista a su revista de confianza, Lecturas, donde ha querido hablar de cómo se encuentra su vida profesional en estos momentos además de hablar que le supuso para él el fracaso de su último espacio en Telecinco, ‘Cuentos chinos’.

Jorge Javier Vázquez Telecinco

‘’Tenía pocos números para salir bien. Fiarlo todo a la presencia de un único invitado fue un error. También sucede que, a ver, no tuvimos tiempo para reaccionar’’, comenzaba diciendo para afirmar que los programas de televisión necesitan tiempo para asentarse y ellos no lo tuvieron. ‘’Fueron diez horas de ‘Cuentos chinos’ en un franja absolutamente envidiable en la que Telecinco lleva sin tener programa durante muchísimos años’’, continuaba relatando.

El presentador también se ha mostrado sincero hablando de ‘Supervivientes’ y de ‘Gran Hermano’. ‘’A mi nunca me dijeron que no iba a presentar 'Supervivientes'. Cuando me reunieron tras la cancelación de 'Cuentos chinos' ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican'', escribía.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame' Mediaset

A pesar de afirmar que ‘’para algunos siempre estará a dos fracasos de ser un juguete roto’’, Jorge Javier ha afirmado que cuando él comenzó a presentar ‘GH VIP’ los titulares no estaban de su parte. ''Los titulares sobre Marta Flich en 'GH VIP' son menos escandalosos que los que tuve yo cuando sustituí a Mercedes Milá'', continuaba diciendo para callar aquellas bocas que afirmaron que se desenvuelve bien con famosos pero no con anónimos.

''Hay una cosa que me hace mucha gracia, cuando dicen que Jorge Javier se maneja muy bien con personajes populares. Y yo pienso, si cuando Asraf apareció en 'GH VIP' era tan conocido como Mark Vanderloo, no te fastidia'', concluía lanzando un dardo a Paz Padilla y recordar su etapa en 'Sálvame': ‘’la experiencia que ha tenido en 'Sálvame' con todos sus compañeros es radicalmente opuesta a la de Paz Padilla, ha sido una época maravillosa''.