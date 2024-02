Jorge López, 'Élite', confiesa sus relaciones sexuales en 'La Resistencia': "Siempre está ahí, es seguro, confiable... No tengo ni que levantarme"

‘La Resistencia’ acogió el pasado miércoles 7 de febrero al famoso actor Jorge López (conocido por series como ‘Soy Luna’, ‘Élite’ y ‘Operación Marea Negra’). El chileno visitó el espacio de MovistarPlus+ para hablar de los proyectos que tiene en marchasin librarse, claro está, de responder a las preguntas clásicas: “cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes”.

Antes de que tuviera que confesar estas dos cuestiones, el conductor del espacio, David Broncano, llevó a cabo un intento de bailar una cuenca chilena, el baile tradicional del país natal del invitado. "Espero que el pueblo chileno entienda que Broncano es un tronco con ruedas y que no vean ofensa alguna en esta humilde cueca chilena", publicaba el propio programa en sus redes sociales.

Tras esto, llegó el turno de hablar sobre dinero y sexo. El jinense fue directo a su invitado queriendo saber como era su economía. López, sin querer decir nada, cogió su móvil para mostrarle la cantidad exacta que tenía en su cuenta bancaria. “758 euros”. El presentador, al ver tal cantidad no dudó en dejarle claro que aquello no era así. "Ya he visto el truco, hay más cuentas", le espetaba Broncano a lo que el chileno respondió que "Claro".

En cuanto a la respuesta sobre las

relaciones sexuales de los últimos 30 días

, el actor confesó que no había sido un buen mes. "Yo soy fiel a eso, este mes he viajado muchísimo", decía el actor para continuar confesando que no ha tenido relaciones sexuales pero sí masturbación. "

Siempre está ahí, es seguro, confiable

... No tengo ni que levantarme", concluía diciendo el protagonista.