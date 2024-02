José Manuel González Huesa: «Propongo que haya un MIR para periodistas en las Facultades de Periodismo»

El Foro de la Nueva Economía organizó este viernes un desayuno informativo para celebrar los 35 años de existencia de la agencia de noticias Servimedia. José Luis Rodríguez, presidente de NEF, fue el encargado de presentar el acto y hacer las preguntas al director general de la agencia, José Manuel González Huesa. Entre los asistentes la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el Presidente del Senado, Pedro Rollán, la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Monseñor Bernardito Cleopas Auza, la Secretaria General del PP, Cuca Gamarra, el presidente del Grupo Social Once, Miguel Carballeda, vicepresidentes, y consejeros del mismo Grupo, el consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, Miguel Ángel García, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez y el subdelegado del Gobierno, entre muchos otros.

Carballeda fue el encargado de introducir al protagonista, trazando un recorrido profesional que comenzó en «El Caso», pasó por Grupo 16 y lleva en Servimedia desde 2005: «Le importa mucho lo social». González Huesa tomó la palabra para indicar que en Servimedia, «cada día hacemos una media de 200 teletipos y nuestra principal diferencia y especialización es que somos un medio independiente; yo diría que somos el medio más independiente de España». Para diferenciarse del resto de agencias españolas, González Huesa enumeró la existencia de «un libro de estilo denominado ‘Periodismo social’, con el subtítulo de ‘El compromiso de la información’. Creemos que lo social es muy importante y lo vimos durante la pandemia. Y tiene un valor muy importante en nuestras vidas. Muchas veces el politiqueo no nos lleva a afrontar lo que de verdad nos interesa a los ciudadanos». Otra diferencia palpable es que «tenemos un 60% de personas con discapacidad trabajando como los demás y animo al resto de agencias y medios a que cumplan la ley e intenten fomentar la integración laboral de personas con discapacidad». Destacó también su pertenencia a Forética y la permanencia con cuatro directores en 35 años. El director general de Servimedia ha querido resaltar que entre lo más destacado de la trayectoria de la agencia está «poner lo social en la agenda política» como demuestra la reforma del famoso artículo 49 de la Constitución: «Hay que llamar a las personas por su nombre. Personas con discapacidad, no de otra manera». Y así consiguió «que por primera vez los dos partidos mayoritarios se ponen de acuerdo en un tema». Reconoce José Manuel González que la pandemia les tocó de cerca, pero que acometieron una transformación e intentaron fomentar los encuentros informativos. Ante la llegada de la Inteligencia Artificial, el periodista entiende que «hay que aplicarle mucho de ética, porque no vale que los datos que vengan de la IA o todo el trabajo que nos puedan hacer valga directamente para producir información». Reivindicó el derecho a firmar y citar la fuente cuando no lo hacen con Servimedia y explicó el año de vida del portal Discomedia, un espacio propio para la discapacidad.

No quiso dejar pasar la oportunidad de pedir «un MIR para periodistas» en la universidad, con la importancia de las prácticas como aval, y destacó que «los medios de comunicación debemos huir de la polarización» que se ha creado, y en la que «también tenemos una parte de culpa». Sea cual sea el futuro que le espera a los medios, González Huesa pidió que sigamos trabajando «con mucha humanidad y mucha formación».