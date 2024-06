Julio Rojas: «La realidad hace que te preguntes si nuestra sociedad tiene solución»

El pasado 6 de junio, Onda Cero estrenó el nuevo podcast "Retornados", una intrigante incursión en el género del thriller psicológico de ciencia ficción. Esta serie de diez capítulos, escrita y dirigida por el talentoso creador chileno Julio Rojas, conocido por su éxito mundial "Caso 63", nos sumerge en una narrativa intensa, enigmática y, sobre todo, muy adictiva.

La historia de "Retornados" gira en torno a la expedición científica "Mars Prima", financiada por el multimillonario Aarón Forbes, con la ambiciosa misión de encontrar un nuevo hogar para la humanidad en Marte tras una destructora pandemia en la tierra. Sin embargo, tras 254 días en el planeta rojo, los 136 colonos se enfrentan a una situación desesperada que los obliga a intentar salvar sus vidas. Solo 23 logran regresar a la Tierra, dejando tras de sí un misterio inquietante sobre el destino de los demás.

Julio, encontramos en “Retornados” varios elementos que se nos hacen familiares, una pandemia, un magnate que financia expediciones al espacio... Veo que el confinamiento le fue bastante productivo.

Eso parece [Risas]. Al final, la realidad te da todos los elementos para crear cosas maravillosas, sólo necesitas hacerte un par de preguntas, tener curiosidad. Y tiempo, claro. En ese entonces todos nos preguntábamos cuál iba a ser el alcance de la pandemia de la COVID-19 y reconocíamos los cambios que estaba generando en nuestra sociedad, luego también se hablaba de las exploraciones en Marte, pero algunas ni siquiera eran financiadas por gobiernos, sino por un capital privado de un millonario megalómano, que combinaba la primera gran aventura del ser humano frivolizada hasta el punto de que te inscribías en una web y se hacía una selección como una especie de Reality Show. Todos sabemos en quién me pude inspirar para crear a Aaron Forbes. Con eso en mente, cabían muchas preguntas, recuerdo algunas… ¿Tiene solución una sociedad como la nuestra? ¿Como las vanguardias tecnológicas pueden amenazar nuestra vida y nuestra manera de relacionarnos? El resto era cuestión de imaginación, pues tenía el tiempo.

Con una idea tan interesante, ¿por qué preferir el podcast a una serie audiovisual, justo cuando las plataformas están deseosas de encontrar nuevo material?

Hubo varios elementos, entre ellos el presupuesto, porque era bastante ambicioso crear una colonia marciana tal como se plantea en “Retornados” y seguramente habría varios retos técnicos difíciles de superar, pero luego estaba también la forma en que fue concebida esta serie, en la intimidad de la consulta de un terapeuta que trata a los retornados y en donde empiezan a salir secretos. De esa manera, el espectador tiene la misma información que protagonista y también empieza a comprender que hay algo raro, ha contradicciones, hay algo oculto tras la versión oficial. Entonces, el hecho de que sea una audio ficción simula perfectamente la continuidad de ir desde no saber nada a acercarse a la verdad siguiendo un proceso terapéutico. Y aquí la imaginación, de nuevo, juega un papel importantísimo y es más potente que cualquier superproducción.

Más allá de la ficción y la curiosidad que se despierta, de toda la psicología alrededor, hay un trasfondo filosófico.

Eso es, la serie no solo plantea preguntas sobre lo que realmente sucedió en Marte, sino que también explora las profundas implicaciones psicológicas de tal experiencia y, cómo todo aquello, nos afecta como humanidad. Claro, también tiene un alcance filosófico importante, porque puede llegar a cuestionarte absolutamente todo, partiendo del modelo pensamiento que valida la obsolescencia programada no solamente de tu móvil, sino ahora también del planeta. Había que irse a buscar otro y a reconstruir otro y te reformar otro. ¿Lo haríamos mejor? En nuestra esencia migratoria me pareció un tema súper interesante para explorar, obviamente.

10 capítulos se hacen pocos para todo lo que queda por contar. ¿Habrá más temporadas?

Sí hay una segunda temporada, la tercera todavía no sé, pero sin duda ya está creado un universo con múltiples cuestiones por indagar. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasa con los que vuelven? ¿Dónde fueron? ¿Por qué parece que la consigna es que nadie vuelva a Marte? Lo que sí me parece interesante es que, a pesar de que es una serie de ciencia ficción, también es un thriller de personaje y ahí se abre otro panorama igual de extenso, sobre todo porque da la sensación de que es una serie que podría suceder de verdad.