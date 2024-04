Karlos Arguiñano sobre 'MasterChef': "No es un programa de cocina, es un reality"

El reconocido chef Karlos Arguiñano ha vuelto a expresar su desacuerdo con el popular programa de cocina 'MasterChef', afirmando que no considera que sea "un verdadero programa de cocina", sino más bien "un reality centrado en el espectáculo y el drama".

En una reciente charla durante un curso de cocina, Arguiñano reiteró su postura sobre 'MasterChef', explicando que ha rechazado varias ofertas para participar en el programa debido a su percepción de que "se centra más en el conflicto entre los concursantes que en la verdadera cocina colaborativa y el compañerismo". "Yo no he querido hacer ninguno; eso no son programas de cocina, son realities de cocina. ", afirmó rotundamente Arguiñano. "Ahí se busca más la lágrima, el llanto, el que te robo esto, te estorbo, no te dejo... y la cocina es compañerismo".

El chef vasco también criticó la edición de 'MasterChef Junior', argumentando que "los niños deberían dedicarse a actividades propias de su edad y no estar sometidos a la presión y competencia de un programa de cocina televisivo". Esta no es la primera vez que Arguiñano expresa su descontento con 'MasterChef', ya que en el pasado había comentado que consideraba el programa más un reality que un verdadero concurso de cocina. Su enfoque en la esencia de la cocina y el compañerismo sobre el drama y la confrontación ha generado debate en el mundo culinario.