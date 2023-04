El ataque de Katerina a la organización de 'Supervivientes 2023' antes de ser expulsada

‘Conexión Honduras’, como cada domingo, trajo de nuevo una expulsión definitiva. Katerina Safarova se ha convertido en la cuarta expulsada del concurso de supervivencia de Mediaset. La ex participante de ‘La Isla de las tentaciones’ que residía en la Playa de los Olvidados junto al modelo Artur y el deportista Jaime Nava, fue la elegida por la audiencia para abandonar Honduras.

La expulsión de la ex concursante trajo consigo, minutos antes, una jugada por parte de la rusa que no quedó desapercibida para nadie. Ion Aramendi, presentador del debate dominical, conectó en directo con los olvidados para hacerles saber si eran conscientes de la acción que la rusa había hecho. Las cámaras de vigilancia de ‘Supervivientes 2023’ captaron a la modelo como se llevaba, en repetidas ocasiones, comida de los trabajadores del reality.

‘’Jaime, Artur, ¿os sorprende lo qué os digo?’’, les preguntaba el presentador a lo que recibía una afirmación de ambos concursantes. Tras esto se dirigió a la ladrona. ‘’¿y a ti, Katerina?’’, cuestionaba a lo que la expulsada confesó que ‘’también’’ causando las risas del público. Aramendi al escuchar su respuesta le dejó claro que los concursantes tenían prohibido pisar ciertos lugares entre ellos el lugar donde guardan la comida los trabajadores del reality.

Katerina acabó pidiendo perdón por ser descubierta a lo que sus compañeros no dudaron en defenderla. "No es culpa de Katerina, es de los tres, estamos pasando mucho hambre, llevamos unos días jodidos", confesaba Jaime. "Cualquier persona que estuviera en esta situación por lo menos se le hubiera pasado por la cabeza", decía la protagonista.

Jaime Nava, Katerina y Artur en 'Playa Olvidados' Mediaset

El presentador les enumeró todo lo que habían robado entre lo que se encontraba galletas, aceite, pan de molde, etc. Los olvidados negaban haber robado aceite y galletas por lo que Aramendi volvió a insistir, especialmente hacia la ex superviviente, confesándole que solo había adelgazado un kilo en el mes y medio que lleva el concurso en Telecinco en antena.

Tras esto, Safarova confesó que no era la primera vez que cometía este acto. "Una vez en Playa Paloma y una vez aquí, han sido dos veces, no lo he hecho más, ni se me había pasado por la cabeza", confirmaba sin desvelar que superviviente fue su cómplice en el robo anterior.

Una vez informada de que era la cuarta expulsada, la modelo se despidió de sus compañeros dándole las gracias por los días de convivencia además de añadir que se iba con mal sabor de boca del concurso por el robo.