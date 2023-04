"Juan Carlos I: La caída del Rey": Corinna vuelve en el documental de SkyShowtime

SkyShowtimeha confirmado este lunes 17 de abril que la serie documental "Juan Carlos: la caída del rey" llegará al servicio en los próximos meses, aunque su preestreno mundial será este lunes en el festival Canneseries.

Según la nota de prensa del canal de treaming, durante muchos años, el rey emérito Juan Carlos I fue un héroe, celebrado en todo el mundo por reformar España con sus valores modernos, progresistas y democráticos. Condujo al país de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria, transformando España en un Estado europeo moderno y convirtiéndose en el gobernante español más popular de la historia.

Con la actualidad que le confiere los últimos movimientos del padre del Rey Felipe VI, Juan Carlos tenía una reina leal, una familia cariñosa, respeto internacional, amigos en las altas esferas y súbditos fieles; tenía todo lo que un rey puede desear. Pero abdicó en 2014 y trasladó su residencia a Abu Dabi en 2020. Este nuevo documental muestra cómo un fatídico viaje de caza a Botsuana reveló la relación sentimental secreta del rey con su acompañante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y desencadenó una serie de acontecimientos que sacudieron la monarquía española hasta sus cimientos. El castillo de naipes empezó a desmoronarse cuando surgieron preguntas sobre los asuntos financieros del rey, sus presuntos lucrativos vínculos con la clase dirigente española y la supuesta corrupción mundial, incluido un pago de 65 millones de euros.

Para ayudar al guión del documental, "Juan Carlos: la caída del rey" incluye entrevistas exclusivas con la antigua amante del rey, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, así como con amigos íntimos, confidentes y defensores del rey, antiguos empleados de los servicios secretos, personas de dentro de palacio y periodistas de investigación. Documentado y reunido en pantalla por primera vez, un variado colectivo de personalidades de alto perfil, incluyendo el ex agente del servicio secreto José Manuel Villarejo, el biógrafo Jaime Peñafiel, el ex presidente de banca Mario Conde, y el confidente de Juan Carlos, el ex marido de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Philip Adkins, comparten sus testimonios de este notable período de la historia moderna de España.

Christian Beetz, coautor y productor de Gebrueder beetz Filmproduktion, ha declarado: "Cuando empezamos a producir esta serie de investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I de España, no éramos conscientes de la magnitud, escala y alcance del escándalo real, financiero y político. Poco a poco, se fue desentrañando una red de intrigas, codicia y juegos de poder, enraizada en lo más profundo de los círculos más altos de la sociedad española. Es una historia extraordinaria que hemos querido contar sin miedo ni favoritismos". La serie está producida por el ganador del Premio Grimme, Christian Beetz, creador de la serie junto con Anne von Petersdorff y Georg Tschurtschenthaler de Gebrüder Beetz Filmproduktion, y el autor Pedro Barbadillo. Los productores ejecutivos de Sky Deutschland son Christian Asanger y Felix Kempter, y de Sky Studios, Barnaby Shingleton. La serie documental de cuatro episodios está producida por Gebrüder Beetz Filmproduktion en asociación con Sky Studios.