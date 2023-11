Laura Escanes y las lágrimas en su primer programa de televisión: "Es que no puedo"

Esta semana recibíamos con sorpresa la nominación de Laura Escanes y Miki Núñez como maestros de ceremonias para dar las Campanadas de Fin de Año en la cadena TV3. La sorpresa no fue tanto por la capacidad para hacerlo de la influencer y el cantante, si no que muchos recelaron de una chica que, aparte de su falta de experiencia, se ha expresado en el anuncio y después, en español dejando el catalán de lado.

Su llegada a TV3 ya es un hecho, y aunque no presenta nada directamente en televisión, sí que es la presentadora del nuevo programa "La Travessa" en la plataforma recién creada 3cat. Su primer programa es un reality de aventuras que se emitió por primera vez el 30 de octubre de 2023 por 3cat , coincidiendo con el estreno de la nueva plataforma audiovisual de Televisió de Catalunya. La participación fue de 16 participantes repartidos en 8 parejas que tienen que recorrer más de 200 kilómetros cruzando cimas, bosques y barrancos y enfrentándose a retos que pondrán al límite sus fuerzas. Atravesarán Cataluña caminando de oeste a este por ser los primeros en llegar al cabo de Creus.

Imagen de la campaña de 3cat 3cat

Este programa la ha puesto en el candelero e incluso la imagen promocional de 3cat la usa a ella y a Buenafuente como reclamo. Tras el anuncio, el programa 'Col·lapse' de Ricard Ustrell en TV3 entrevistó a la nueva estrella junto al extriunfito Miki Núñez. Pero enseguida se ha ganado muchos haters relacionados con el idioma y la audiencia ha lanzado sus críticas contra Laura Escanes por no usar el catalán en sus redes sociales. De hecho, el anuncio de que daría las Campanadas lo hizo directamente en castellano, algo que molestó a muchos. No así al periodista Toni Soler, que este domingo ha usado la ironía para defender a la influencer: ""Se ve que ahora si eres presentador de TV3, como Laura Escanes, no puedes hacer tuits que no sean en catalán. ¡Menos mal que yo siempre tuiteo en catalán!". Por supuesto él se ha llevado lo suyo: "¡Vaya! ¡Presentadora! Uau, pensé que había que estudiar para eso",

"¿Qué, Toni Soler? ¿Defendiendo el amo, no? ¿No sea que pierdas beneficios, no? Qué asco de gente, madre mía".

Durante la entrevista en TV3 Escanes se sinceró sobre cómo ha sido su primera experiencia televisiva. "¿Qué tal eso de hacer de presentadora?", le preguntaba Ustrell. La influencer confesó que: "Me ha costado, lo sufrí. Todo el equipo lo sabe, las primeras semanas fueron complicadas. Soy una persona que me culpo mucho, me veo todos los defectos posibles". Cuando el presentador quiso saber si era perfeccionista, Escanes matizó que lo que le afecta mucho es "lo que diga la gente, aunque vaya de que no, me afecta mucho. Estaba con la presión de quererlo hacer bien". Durante la entrevista desveló que sí que le dolió escuchar varias veces el comentario de '¿esta niña qué hace aquí?".

Desarrolló que finalmente muchos de los días acababa llorando, incluso en plena grabación: "Cada vez que hacía un texto, me giraba y me echaba a llorar. Venía el director y me decía 'Laura, que tú puedes, que tú puedes', que hemos confiado en ti'. ¡Y yo, ya, pero es que no puedo!" . Veremos si las Campanadas terminan de encumbrarla o le dan el revés para apartarse definitivamente del medio televisivo.