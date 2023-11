Laura Pausini cuenta en 'El Hormiguero' por qué hace unos años se sentía triste: "No encontraba equilibrio"

'El Hormiguero' empezó anoche la semana con la visita de la cantante Laura Pausini. La artista italiana acaba de recibir el premio a la Persona del Año de los Grammy Latinos. Además, acudió para presentar su nuevo álbum, titulado "Almas Paralelas", que ya está disponible.

"Quizás fue una de las semanas más emocionantes después de haber tenido a mi hija", dijo Pausini en relación al galardón personal recibido en los Latin Grammy. "Yo soy la italiana más latina del mundo", bromeó.

"La música esta hecha para todos, afinados y desafinados; por eso está hecho para todos: cuando cantas mueves unas hormonas con lo que luego estás feliz todo el día", reflexionó la italiana en torno a los efectos benéficos musicales.

El nuevo disco, "Almas Paralelas", "tiene 16 canciones que son 16 historias verdaderas de 16 personas; una de ellas es mi hija Paola, que canta conmigo".

La canción que han cantado juntas se llama "Hogar natural", y "no estaba previsto que la cantáramos juntas", confesó la artista transalpina.

"La humildad, los pies en la tierra y que cada persona es diferente y que ame al ser humano", son los consejos básicos que Pausini le ha dado a su primogénita.

"El primer paso en la luna", su nueva canción: "habla de que nos cansamos muy pronto de las relaciones; es más simple dar un primer paso en la luna que arreglar una relación. Tiene un concepto profundo porque habla de una actualidad que me asusta un poco: el hecho de que las relaciones sean tan rápidas", dijo la cantante italiana.

Admitió Pausini que a ella "le gusta hablar las cosas, yo no grito, enfrento las cosas; pero dicen que quien grita se desahoga". "A veces algunos piensan que yo siempre estoy feliz, pero en los últimos años me sentía triste, no encontraba un equilibrio dentro de mí, y necesitaba cariño, una palabra, que no siempre recibo de quien yo quiero", admitió la artista.

Comentaron, acto seguido, Pablo Motos y Laura Pausini su ausencia hace dos semanas en 'El Hormiguero' a causa de tener Covid: "No podía abrir los ojos". Para Pablo Motos, lo más doloroso fue que "habíamos traído unos tíos de Hungría y hoy los hemos tenido que traer otra vez de nuevo".

Hablando de amor, Laura se casó con Paolo el pasado marzo después de 18 años juntos: "Dicen que el amor pasa, pero yo sigo muy enamorada de Paolo". "Fue una sorpresa para la familia, los convoqué con el motivo de celebrar mis 30 años de carrera".