Leticia Sabater revive sus inicios en RTVE y no puede contener las lágrimas

Leticia Sabater ha tenido un 2024 lleno de actividad, con más de 200 actuaciones y múltiples apariciones en programas como "Tu cara me suena", "El Hormiguero" y "Drag Race España". Ahora, la polifacética artista ha regresado a la televisión pública con una participación en "Late Xou con Marc Giró", emitido este martes 15 de octubre en La 2. En el programa, Sabater protagonizó divertidos sketches y, fiel a su estilo, intentó "robar" el late night al presentador.

En medio de la emisión, Marc Giró se encontró con Sabater sentada en su mesa y dispuesta a tomar las riendas del programa bajo el nombre "Leti Late". "Esta es mi silla, ¿qué haces aquí?", le preguntó Giró, a lo que Leticia respondió con humor: "Voy a presentar mi late night, ¡tengo hasta mi propia taza!". Finalmente, el periodista le cedió la escena final, y Sabater cerró el show con una excéntrica interpretación de su tema "Titi cómeme el toto", acompañada de sus característicos movimientos.

Además de su aparición en "Late Xou", la visita fue muy especial para Sabater por otro motivo. La grabación tuvo lugar en los estudios de RTVE en San Cugat del Vallés, dondeSabater presentó el icónico programa infantil "Mucha marcha" entre 1995 y 1999. Antes de comenzar a grabar, la cantante fue invitada a ver una fotografía suya en los pasillos de RTVE Cataluña, un gesto que la emocionó profundamente.

"Ver mi foto después de 25 años fue muy emotivo. RTVE fue el lugar donde empecé, desde mis primeros trabajos en 'Un, dos, tres...' hasta programas y galas", comentó Sabater, recordando con cariño su paso por la cadena pública. "Me encantó ver la fotografía del Tibidabo. RTVE me dio un lugar importante y me alegra que todavía lo mantengan", confesó, entre lágrimas, tras revivir momentos clave de su carrera.