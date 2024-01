Luis Tosar y Naourdin Batán hablan de dinero y sexo en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ tuvo el placer de cerrar su semana con la llegada de dos grandes actores. Luis Tosar y Naourdin Batán llegaron al espacio de MovistarPlus+ para promocionar su último trabajo audiovisual llamado ‘El Correo’ y la cual se puede disfrutar en salas de cine desde el pasado viernes 19 de enero.

Como de costumbre, ambos actores tuvieron que enfrentarse a las clásicas preguntas que su presentador, David Broncano, formula a todos sus invitados: ‘’cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en los últimos 30 días’’. Batán fue el primero en querer responder revelando que en cuanto a dinero ‘’tiene muy poco’’ y que había mirado la cuenta corriente tan solo un día antes y disponía de un saldo de 1,66 euros llegando incluso a pedirle un bizum al presentador para pagarle el alquiler. En cuanto a su actividad sexual tampoco era para tirar cohetes. "Tampoco, estoy en una época asexual, de encontrarme. Sin sexo, sin dinero y feliz", confesaba.

Grison, al escuchar esta declaración afirmó que el actor, con ‘’eso de encontrarse a sí mismo’’ debía masturbarse mucho. ‘’Eso sí, si empezamos a contar 0,2 rompo el contador", admitía el actor tras escuchar al especialista en beat box.

Llegó el turno de Tosar quien fue al grano afirmando que hoy en día ‘’debía tener alrededor de 100.000 euros’’. En cuanto a su actividad sexual, el gallego afirmó que tanto su pareja como él mantiene sexo. "Se practica el coito todo lo que podemos. Pero con dos niños...", decía Luis para luego recibir el consejo de tener sexo en modo mute, algo que afirmó que le costaba hacerlo debido a su profesión: "Al ser actor y esta cosa tan histriónica".

‘’Y tú eres fogoso, eh", le lanzaba Broncano. "Seguramente menos de lo que nos gustaría, como pareja,

ejecutar en condiciones óptimas

", le respondía Tosar dando pie a burlas por parte del resto, especialmente del jienense quien no pudo evitar comentar si su casa era la industria del sexo. "Lo que nos gustaría es no planearlo tanto", volvía a responder el actor gallego. Para Batán, si se planea, "pierde la gracia", aunque rápidamente le corrigió su compañero: "Bueno, no deja de tener gracia,

t

e lo garantizo

".