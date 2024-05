El maestro Joao predice el top 5 de 'Eurovisión 2024'

Con Eurovisión a la vuelta de la esquina, las especulaciones sobre los posibles ganadores están en pleno apogeo. Uno de los últimos en unirse a esta tendencia ha sido el conocido vidente Maestro Joao, quien recientemente compartió su top 5 en el programa matinal de Los40, "Anda Ya".

El martes, en medio de una conversación animada con los presentadores Dani Moreno y Cristina Boscá, Maestro Joao no dudó en ofrecer su visión sobre quiénes serían los principales contendientes en la edición de este año en Malmö (Suecia). Según él, el micrófono de cristal estaría destinado a Croacia, representado por Baby Lasagna con su canción "Rim Tim Tagi Dim". Le seguirían Suiza e Italia en el top 3, mientras que Bélgica y Francia ocuparían lugares destacados fuera del podio.

Sin embargo, sus predicciones no fueron tan optimistas para España. A pesar de su entusiasmo por el dúo español Nebulossa y su tema "Zorra", Maestro Joao fue sincero al pronosticar que España podría quedar entre los cinco últimos en la clasificación final de Eurovisión. "A mí me encantan, soy fan, pero claro yo no tengo mano en eso", admitió.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones entre los seguidores del festival, algunos de los cuales expresan su decepción ante la perspectiva poco alentadora para España. Sin embargo, como en años anteriores, Eurovisiónsiempre reserva sorpresas y giros inesperados en su desenlace, por lo que habrá que esperar al 11 de mayo para conocer el desenlace final. Con apenas una semana para que comience la primera semifinal en el Malmö Arena de Suecia, la emoción y la expectación continúan en aumento. Los eurofans de todo el mundo aguardan con ansias el momento en que se desvelen los misterios y las emociones que nos deparará esta edición de Eurovisión.