Mandi Ciriza: «Canal Cocina ha contribuido a convertir la necesidad de alimentarse en una pasión»

Mandi Ciriza es la cocina en sí misma. La que fue su pasión desde su infancia llegó hace 18 años al ponerse al frente del Canal Cocina, propiedad de AMC Networks International Southern Europe, y referente televisivo en su campo, y que este año cumple 25 años. Hablamos con su directora de cocina y gastronomía, de vicios culinarios y de platos de rechupete.

Haga una valoración de los 25 años del Canal Cocina.

Creo que es una historia de éxito. Estuve presente en su lanzamiento porque estaba trabajando en la productora que lo lanzó,. Cuando me enteré dije: «Quiero este canal». Y me dijeron, tú eres la gallina de los huevos de oro de esta productora, así que baja, diviértete, elige vajillas, elige cazuelas, pero tú sigues ahí. Pero me gusta tanto la cocina... Todos mis recuerdos familiares, como octava de una familia de nueve hijos, están en la cocina. Entonces me parecía una cosa maravillosa. Al final el éxito de esta temática es que todos la conocemos. Entonces muchas voces de los a profesionales del momento en posiciones importantes en los canales dijeron: « Qué aventura más loca, cómo puede durar un canal de recetas y punto?». Quién me iba a decir a mí que a la vuelta de seis años me llamó Eduardo Zulueta. Le dije te lo agradezco muchísimo, pero realmente es que no sé si soy el perfil profesional para eso. Me dijo «mi único miedo es que te aburras, pero ya me encargaré yo de que no pase». Al año y medio estaba dirigiendo De Casa y después vinieron los canales de Latinoamérica y demás.

Siempre habla de cómo ha evolucionado la cocina en España...

Y creo que parte de la responsabilidad la tiene Canal Cocina, por supuesto. Nos hemos metido en esta tendencia de cada vez más inquietud por lo que comemos, más curiosidad. A la vez que lo hemos creado, también hemos estado escuchando qué dice la gente para construir los formatos que parecía que hacían falta en ese momento, porque había un vacío sobre eso en el mundo televisión. Empezamos a jugar con el tiempo y empecé a ver, bueno, que la gente ya no cocina como nuestras madres. Por eso se me ocurrió el «22 minutos». Fuimos haciendo otro tipo de cocina y haciendo algo más que recetas.

¿La gastronomía y la televisión llevan vidas paralelas?

Para mí son dos momentos diferentes. Empecé en la radio, porque no existía nada más TVE y tuve la suerte de vivir la llegada de las privadas y autonómicas. Ahí fue el paraíso de las oportunidades. Fue un momento de crear formatos, de llenar horas de televisión a diario. Se aprende, espabilas, creas, o sea, verte en la necesidad de tener la exigencia de estar superándote día a día. Pero no lo veo paralelo a la cocina. Cuando se monta el canal nadie está pensando en gastronomía. No se habla de gastronomía, se habla de cocina. Unos cuantos años más tarde empieza este interés creciente por todo lo que comemos. Aunque en la misma medida no paran de decrecer las ganas de meterse en la cocina y el nivel de cocina que hay en las casas. No conozco a una persona de treinta y tantos años que no tenga hijos, que te haga unas albóndigas. Nunca, nunca. Nunca ha habido tanto interés y nunca se ha comido peor.

¿Por qué pasa eso?

Por lo mismo que pasa todo lo demás, por qué no tenemos ninguna capacidad de sacrificio. Y al final, la cocina es sacrificio. La gente al final está valorando cuánto tiempo empleo yo en hacer unas albóndigas, para eso las compro hechas. El hecho de que la gente tenga mucho interés no significa que la gente coma mejor o sepa comer mejor. Que le gusta ir a más sitios, sí, que le gusta probar más cosas, sí, pero hay una parte de postureo... Muchas veces digo, pero ¿cómo puede haber tantos restaurantes tan malos? Porque funciona, y ya está.

¿Hizo lo posible por recuperar la cocina de nuestros padres y abuelos?

Absolutamente. Lo que tuve claro, porque para mí la cocina son emociones, y de hecho empecé a hacer promos que ponía la palabra emocionarte. Creo que realmente la familia se hace en torno a una mesa. Es que ahí es donde se habla. Soy súper defensora de la cocina tradicional. Entonces, creo que el canal ha contribuido a convertir la necesidad de alimentarse en un verdadero placer, en una pasión.

¿Qué plato le sale de rechupete?

Las carrilleras, sin ir más lejos, me salen bastante bien. Las hago con puré de patata muy a lo Robuchon. Y hago una receta que no he visto en ningún sitio, y es una merluza rellena al horno, pero es secreta.