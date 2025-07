'The Bear' no ha dicho aún su última palabra. La ficción estadounidense de FX para Disney Plus+ liderada por Jeremy Allen White grabará una quinta temporada, confirmada por los propios directivos del servicio de streaming, según las informaciones publicadas por el medio Vital Thrills y recogido por la base de datos sobre cine y series IMDb. El creador Christopher Storer, junto con su equipo habitual, continuará al frente de esta producción que ha cosechado elogios de la crítica internacional. La trama sigue los pasos de Carmy, Sydney y Richie en su intento por transformar su restaurante y alcanzar la excelencia, enfrentando constantes desafíos. Los episodios están disponibles en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ a nivel internacional. FX reafirma así su apuesta por una de las ficciones más reconocidas del momento y premiadas, cosechando 26 galardones con sus tres temporadas anteriores, sumando 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro, una cifra que puede aumentar con el devenir de esta nueva cuarta temporada.

John Landgraf, presidente de FX, destacó el impacto global de 'The Bear', señalando que el entusiasmo del público por la cuarta temporada ha sido tan intenso como en entregas anteriores, respaldado por cifras de audiencia extraordinarias. Elogió el compromiso constante del creador Chris Storer, así como del elenco y el equipo técnico, quienes según sus palabras, han logrado mantener a la serie entre lo mejor de la televisión actual. En palabras de Gerardo Granda, nuestro compañero en la sección de Televisión de LA RAZÓN, en esta cuarta temporada, 'The Bear' retoma la tensión emocional y creativa tras una crítica devastadora publicada en el Chicago Tribune, que sirve como motor narrativo de la nueva entrega. La serie se centra nuevamente en Carmy y su equipo, enfrentando la amenaza inminente del cierre del restaurante por falta de fondos. Los conflictos personales afloran: Sydney duda de su permanencia en el proyecto, Richie enfrenta su vulnerabilidad, y Marcus y Tina evolucionan profesional y emocionalmente. Aunque Carmy toma un rol menos visible, su arco es introspectivo y revelador. Según Gerardo, aunque la sorpresa de la primera temporada ya no existe, la serie sigue ofreciendo momentos brillantes, como episodios dedicados a peinados, bodas o escenas memorables con Jamie Lee Curtis y Bob Odenkirk.