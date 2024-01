Mar Flores habla en 'El Hormiguero' de su miedo en 'El Desafío': ''Fueron solo unos segundos..., eso me causó un trauma''

‘El Hormiguero’ ha cerrado su primera semana, tras su regreso una vez acabadas las vacaciones de navidad, con la visita de tres grandes artistas y concursantes de la nueva temporada de ‘ El Desafío ’.Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa visitaban el espacio de Antena 3 para hablar de cómo han vivido las pruebas a las que han tenido que enfrentarse, especialmente la modelo.

La también empresaria se abrió confesando que la prueba que más pánico le ocasionó era la de la apnea, tanto es así que hasta creyó que podría convencer al equipo para no tener que hacerle. "Les dije que sí, pero la apnea no, que no quería hacerla. Lo que pasa es que no me dieron esa opción", decía para narrar que dicha prueba le causó trauma.

Mar Flores, concursante de "El Desafío" Atresmedia

"El aspirador se me fue. Me puse muy nerviosa y me quedé sin aire. Fueron solo unos segundos hasta que vinieron a ayudarme, pero en el momento piensas que es mucho más. Eso me causó un trauma", ha contado. "En la piscina jamás aguanté el dolor y que lleguen las contracciones. Justo en ese momento era cuando me salía disparada. Ya veréis lo que pasa", continuaba confesando para concluir revelando que sacó fuerzas para superarla.

‘’Yo creía que no lo iba a conseguir. Sabía que iba a enfrentarme a la prueba y ya, pero al final, en el directo y tras ver cómo tus compañeros van superando las pruebas, piensas: 'No me voy a quedar aquí la última'".