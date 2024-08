Marta Peñate se levanta del debate final de "Supervivientes All Stars" tras enfrentarse a Sofía Suescun

El debate final de "Supervivientes All Stars" fue escenario de una explosiva confrontación entre Marta Peñate y Sofía Suescun, exconcursantes del reality que han mantenido una tensa relación desde su participación en el programa. La situación alcanzó su punto culminante cuando Peñate, tras un acalorado intercambio de reproches, decidió abandonar el set.

La discusión comenzó cuando se revivió una de las disputas más notorias de la edición.Suescun acusó a Peñate de ser egoísta y de no permitirle expresar su opinión sobre un amigo sin sentirlo como una traición. "Marta es muy egoísta y a la hora de yo poder dar mi opinión sobre un amigo, para ella fue una puñalada", dijo Suescun, defendiendo su postura.

Por su parte, Marta Peñate intentó contenerse antes de responder: "Estoy contando hasta diez… Veo que Sofía ha tenido unos días para recapacitar y autocrítica cero. Que todavía tengas las narices de ver el vídeo de Jorge e intentes tapar el sol con el dedo… Voy a hacer un resumen porque creo que me lo merezco", expresó Peñate visiblemente afectada.

La situación escaló cuando Suescun recordó comentarios ofensivos de Peñate durante el concurso, lo que llevó a esta última a afirmar que había ganado el reality por su autenticidad y bondad, cualidades que, según ella, Suescun no posee. "No he ganado por los haters. Ha ganado la verdad y la bondad, lo que tú no tienes", declaró Peñate.

El intercambio de acusaciones continuó con Suescun refiriéndose a Peñate como "sucia" y "amargada", mientras que Peñate reafirmaba su victoria y su satisfacción con el concurso y su vida personal. "La amargada y la sucia como tú dices ha ganado porque España me ha hecho ganadora", respondió Peñate antes de abandonar el set abruptamente.

Este incidente no solo subraya la enemistad irreconciliable entre ambas, sino que también pone en peligro la aparición de Peñate en el plató, dejando una incógnita sobre si retomará su participación en el debate.

El enfrentamiento entre Marta Peñate y Sofía Suescun se ha convertido en un punto álgido de "Supervivientes All Stars", atrayendo la atención de los seguidores del programa y generando un amplio debate en redes sociales.