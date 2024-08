Sofía Suescun responde a las críticas de Alessandro Lequio

Sofía Suescun, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', ha dado una respuesta contundente a las críticas de Alessandro Lequio, quien la tildó de "prepotente y sobrada" tras su participación en el reality. Lequio había señalado que Suescun "iba convencida de que iba a ganar".

En una de sus recientes intervenciones en 'Vamos a ver', Lequio destacó que Sofía cometió el error de confiar excesivamente en su fortaleza física, sin percatarse de que las discusiones también juegan un papel importante en la captación de votos del público. Además, la describió como una persona "fría y calculadora", una percepción que, según él, "influyó negativamente en su resultado final" en el concurso, donde terminó en tercer lugar. Lequio celebró la victoria de Marta Peñate, viendo su triunfo como una especie de "bofetón" para la influencer y su pareja, Kiko Jiménez.

En respuesta, Sofía Suescun mantuvo la calma y la compostura durante la fiesta final de 'Supervivientes All Stars', celebrada recientemente. Cuando un periodista le preguntó sobre las declaraciones de Lequio, Suescun replicó con una breve, pero incisiva observación: "¿Desubicado él? ¿Eso ha dicho él? Pues que lo diga él… Ya está todo dicho". Con estas palabras, dejó entrever que considera a Lequio no precisamente como el más adecuado para hablar de prepotencia, sugiriendo una falta de autocrítica por parte del colaborador.

Suescun también reflexionó sobre su experiencia en el concurso de Telecinco, destacando los desafíos que enfrentó durante los casi 40 días de competencia. "Me quedo con todos los momentos de superación, donde pensaba que estaba hundidísima y salía una parte salvaje que me ayudaba a vivir", comentó, subrayando la dureza de las condiciones de vida en el reality. Asimismo, habló sobre su complicada relación con Marta Peñate, con quien tuvo numerosos enfrentamientos durante el concurso. "Nuestra relación está como nos fuimos y lo que tenga que ser será, pero no se puede forzar nada en la vida. Me toca la fibra porque es Marta y sigo decepcionada", expresó Sofía, añadiendo que sentía que Peñate intentó constantemente "humillarla y acosarla" para que abandonara el programa.