Marta Peñate publica un comunicado tras su polémica victoria en 'Supervivientes All Stars'

La reciente victoria de Marta Peñate en la primera edición de 'Supervivientes All Stars', emitida por Telecinco, ha generado una gran cantidad de reacciones y debates entre los seguidores del reality. A pesar de que su triunfo era esperado por muchos debido a su gran protagonismo en el programa, una parte significativa del público cuestionó su victoria. Argumentaron que, aunque Peñate fue la concursante que más contenido generó para la cadena, no era la más apta para ganar el título de "Superviviente".

Frente a estos cuestionamientos, Marta Peñate decidió romper su silencio y aclarar la situación mediante un comunicado en sus redes sociales. "Aún no he dicho nada porque cogí el móvil hoy a las 4 de la tarde y estoy con mi mamá y mi novio", comenzó explicando Peñate, subrayando la importancia de pasar tiempo con sus seres queridos tras la intensa experiencia en el programa. Agradecida por el apoyo recibido, expresó su deseo de agradecer personalmente a cada uno de sus seguidores: "Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y mis bajadas".

Por otra parte, Peñate defendió su autenticidad a lo largo del concurso, destacando que su victoria se debió a su honestidad y naturalidad, desmintiendo cualquier tipo de actuación exagerada: "Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria". Además, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' no dejó pasar la oportunidad de dirigirse a sus detractores, a quienes deseó felicidad para que "dejéis de desprender tanto odio". Reconoció que no puede agradar a todos, pero enfatizó que las críticas destructivas no tienen cabida en su vida. "A los 'haters' solo os puedo decir que ojalá que la vida os sonría", afirmó, invitando a sus críticos a adoptar una actitud más positiva.

Captura de la historia de Marta Peñate Instagram

Para concluir su mensaje, Peñate quiso agradecer especialmente a aquellos que la han apoyado incondicionalmente: "Pero los 'haters' son lo de menos, lo de más sois los que me dais amor, y a vosotros, gracias". Con estas palabras, la concursante cerró su comunicado, buscando poner fin a las controversias y enfocarse en el cariño recibido por parte de sus seguidores y familiares. 'Supervivientes All Stars' celebrará su último debate esta noche, donde todos los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus impresiones y experiencias vividas en el reality de Mediaset.