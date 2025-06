Martin Urrutia y Blanca Martínez: «Lo que vemos en 'Mariliendre' le ocurre a cualquiera, no solo al colectivo»

Jere y Meri, Martin Urrutia y Blanca Martínez. Ellos son la «pareja» protagonista de «Mariliendre» la serie original de atresplayer que ha revolucionado la televisión este año. Hablamos con los dos intérpretes durante el Festival de Málaga, para conocer de primera mano cómo ha sido su experiencia producida por Suma Content y dirigida por Javier Ferreiro.

Se ve en pantalla una gran química entre los dos. ¿Cómo os sentisteis en vuestro primer papel?

Martin Urrutia: Me pilló en un momento de mucho cambio porque estuve en «Operación Triunfo» y me dio un cambio de exposición brutal y estaba moldeándome un poco a ir por la calle y que me pidieran una foto. Hacer un casting con un proyecto tan especial y tan grande y con la presión también que suponía para mí fue, a ver cómo lo afronto como un poco modo automático. Fue mi primer casting para un proyecto profesional, entonces lo tengo con mucho cariño guardado.

Blanca Martínez: Cuando hice la prueba con Martin, ya había hecho tres o cuatro antes. Hice muchas pruebas para este papel y es que sentí una conexión y nos emocionamos muchísimo. Sentí como si fuéramos ya Jere y Meri y supiera de lo que estaban hablando y lo que les estaba pasando sin decir nada.

Blanca, ¿cómo ha sido lo del «lipsync»?

Blanca: Es como un salto al vacío que quieran apostar por una actriz protagonista para una serie musical que no canta. Hice muchas pruebas, intentamos ver muchísimas cosas y al final creo que la última decisión, que fue la de coger una voz cantada que no fuera la mía y que empastase bien, ha sido la más acertada, porque ensalza muchísimo toda esta fantasía de los números musicales. La voz de Bea Fernández es espectacular y creo que encaja genial con los temas y las versiones que han hecho. Para mí era todo nuevo, no sabía ni que se podían hacer tantísimas cosas a la hora de cantar con el cuerpo, la garganta, la boca. Y con María Arévalo, que ha tenido muchísima paciencia conmigo, hemos hecho muchísimas horas después de jornadas de rodaje, ir a prepararme, cómo respirar, cómo colocar el cuerpo. Pero tampoco había tiempo real, porque yo salgo en todas las secuencias de la serie. Que me digan que no se dan cuenta creo que es el piropazo más grande para el trabajo de las tres: de Bea, de la coach, y mío.

Blanca nos contabas que petaste, literalmente...

Como una palomita. Ha sido heavy porque no ves a tu familia ni a tus amigos. Era muy exigente, muchas horas, por todo lo que implica coreografías, canciones, todas las escenas. Y es verdad que hice ‘pop’, y acabé en urgencias dos veces. Pero me sentía tan arropadapor cada persona del equipo técnico, que yo tenía que dar el callo por todos y por todo lo que estaba siendo la serie. Y luego que yo soy una tía dura de Aragón y yo aguanto lo que me echen.

Martin: Yo lo viví muy de la mano porque teníamos muchas escenas juntos y es verdad que yo veía a Blanca momentos que eran ‘pobre’. Entonces, admiración absoluta. En mi caso también lo compaginé con la gira de «Operación Triunfo», que eran los fines de semana, y entre semana era el rodaje. También tuve momentos de paliza físicamente, de no dormir, porque tenía que empalmar un tren con un bus, con irme a Granada a cantar, con volver a Madrid. Entonces fue heavy, pero, la emoción era tan bonita y el proyecto es tan especial que siempre hay ganas de rodar, de cantar y de bailar. Aunque esté muerto.

La serie ocurre hace 10 años, ¿siguen vigentes cosas que se ven en la serie, como el bullying?

Blanca: Para mí sí. Y de hecho creo que cada vez se está yendo a peor otra vez, porque yo, que llegué a Madrid hace ya nueve años, no había vivido entonces situaciones como las que me estoy encontrando hoy en día de gritar a gente por la calle, de increparles, de insultarles. Me parece muy triste, que lo que tendría que ser el reflejo de esta serie de cosas de hace 10 años no pasasen ahora y estuviera todo mucho más normalizado, estén volviendo a ocurrir. Ojalá gente que quizás no sería el público objetivo de esta serie, la vea y empatice con lo que pasa y con el marco en el que se desarrolla. Porque en verdad son cuestiones que le ocurren a cualquier persona, no solo a gente del colectivo.

Martin: opino exactamente igual. Creo que es muy buen momento para lanzar una serie así y que mucha gente, mucho público diverso, pueda verla y empatizar. Porque es fácil empatizar, porque es lo que dices, hay temas comunes dentro de que es un marco LGTB. Entonces es necesario y todo lo que pueda ser avanzar y dar lucha con proyectos audiovisuales es bienvenido y necesario.

¿Cómo ha sido entrar en el universo de los Javis?

Martin: Muy especial. Es la palabra. Tienen un mundo creativo y una forma de trabajar muy concreta, muy familiar. Ha sido un sueño. Como estar en familia y entre amigos, trabajando y haciendo algo muy espectacular. Con ellos agradecidísimo. Con Javi Ferreiro también: ha estado ahí el primero como director, con un apoyo y un entendimiento con todos los actores, con las situaciones de cada uno del reparto, que eran muy diferentes.

Blanca: Aparte de toda la creatividad de ellos que nos permiten a nosotros a la hora de estar en el rodaje. Cuando venían a set y les encantaba vernos jugar. Creo que Los Javis han hecho una cosa muy bonita y muy guay, que ha sido dejar la serie en manos de Javi Ferreiro, que la ha escrito. Es suya. Viene de vivencias suyas, familiares, de amistades, de cosas que él ha visto y lleva con este proyecto cuatro años.

¿Cómo lleváis la sobreexposición tras el estreno?

Martin: es algo que no nos hemos planteado tanto. Y parece que puede que pase, pero estamos expectantes de ver cómo evoluciona la serie y con ganas de que mucha gente la reciba y que se le dé el furor y el calor que merece.

Blanca: Creo que va a ser bonito. Quiero y deseo que la gente la vea y la disfrute muchísimo en su casa y que sea lo que tenga que ser.