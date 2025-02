Meghan Markle "baila" para celebrar el estreno de su serie en Netflix

El nuevo programa de Meghan Markle en Netflix, "With Love, Meghan", está generando revuelo en las redes sociales antes de su estreno el próximo martes. La Duquesa de Sussex compartió un clip detrás de escena en su cuenta de Instagram, pero luego lo eliminó misteriosamente y lo volvió a publicar. El clip de 14 segundos incluye un breve cameo de su esposo, el Príncipe Harry, y su amado beagle, Guy.

En el video, se puede ver a Meghan mostrando sus movimientos de baile y compartiendo momentos alegres con los miembros del equipo e invitados. Meghan escribió: "¡Faltan seis días para que nuestro programa se estrene en @Netflix! ¡Celebramos al equipo y a todos los que ayudaron a que esto sucediera! ¡Comienza la cuenta regresiva!".

La serie de ocho episodios de 33 minutos verá a la duquesa "reinventar el género de la programación de estilo de vida" mientras ella y sus invitados "se arremangan en la cocina, el jardín y más allá, y lo invitan a hacer lo mismo", según el material promocional de Netflix. Los invitados incluyen a Roy Choi, Mindy Kaling y Alice Waters, entre otros chefs y amigos especiales.

Un tráiler anterior mostró a Meghan invitando a amigos e invitados a una propiedad de California donde comparte consejos de cocina, jardinería y recepción. En otro clip, se ve a Meghan probando la apicultura.

Algunos espectadores han notado similitudes entre "With Love, Meghan" y el nuevo programa de cocina de Pamela Anderson. Los defensores de la Duquesa insisten en que cualquier similitud debe ser una coincidencia debido a los ajustados plazos de producción. Otros compararon escenas del tráiler con recetas antiguas y otros programas, incluyendo un programa de cocina de YouTube presentado por la Marquesa de Bath y los pasatiempos de apicultura de Kate Middleton.

Además de su programa de Netflix, Meghan está planeando vender mezclas para panqueques y galletas bajo su nueva marca "As Ever". La marca fue renombrada de "American Riviera Orchard" porque este nombre la limitaba a productos locales. Netflix es socio de Meghan no solo en el programa, sino también en su negocio. El logotipo de "As Ever" muestra una palmera con dos colibríes, similar al escudo de armas de la ciudad española de Porreres en Mallorca