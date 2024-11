Montse García: «Estamos en un momento dulce, al ser la cadena líder, y eso nos permite arriesgar»

Es directora de Ficción de Atresmedia, grupo que cuenta además de con la cadena líder de audiencia Antena 3 como cabeza visible, con la plataforma de pago atresplayer. «La Ruta», «Alba» o «Veneno» son algunos de los títulos que más alegrías les han dado en los últimos tiempos. Nos vemos con ella en el South Internacional Festival Series de Cádiz. Y hablamos.

¿En qué momento se encuentra la plataforma atresplayer?

Nos encontramos en un buen momento respecto a la plataforma, estamos subiendo en número de suscriptores y tenemos contenido maravilloso como«A qué estás esperando», además de todo lo que ya tenemos, pero esta serie ha sido un exitazo para la plataforma.

¿Cuántos proyectos le pueden llegar a las manos?

Muchísimos, alrededor de los cien a la semana y todos los analizamos, tanto si vienen de productoras como de particulares. Y luego nosotros también tenemos nuestros propios deberes y tenemos adaptaciones de otros países o estamos buscando libros.

¿Qué tiene que tener un contenido para que sea ficción de Atresmedia?

Contenido original, que sea una serie con sello propio. A veces puede ser un personaje o viene avalado por un libro... También pueden ser proyectos muy originales que veas que tengan alma, apostamos por proyectos arriesgados también.

Dígame uno.

«La novia gitana» no deja de ser un thriller duro, que visualmente te tienes que acercar a él. «La Ruta» es un proyecto arriesgado, estamos contando una época muy concreta y la forma en la que está escrita. Nos funcionó muy bien, ganamos el Ondas y el Feroz. Otro arriesgado es «El Gran salto». Siempre digo que no hay líneas rojas y es verdad.

¿Cuántos proyectos hacen al año?

Ahora tengo en el slot unas 27 series, en desarrollo tengo unas diez, algunas no ven la luz. Estamos en doce series al año, que son ocho originales y cuatro que van en abierto. Somos la plataforma que más series produce al año.

¿La decisión que más cuesta tomar cuando le llega un proyecto?

Me asomo a todos con ilusión, pero creo que casi al final se descartan por sí solos. Ves algo que encaja en la plataforma. La decisión que más me cuesta es pensar en qué pena que un proyecto que es interesante no es para mí y tengo que dejarlo volar. Me ha pasado. A veces es un proyecto tan ambicioso que mi plataforma no puede asumirlo. Tengo que entender cuáles son mis limitaciones.

¿Hasta qué punto conocen a la audiencia para manejar ese margen de error?

Todos tenemos cadáveres en los cajones, pero hay que arriesgarse. «Déjate ver» es otro proyecto muy arriesgado y funcionó bien en la plataforma, pero lo curioso es que ha viajado muy bien fuera. Creo que para seleccionar es mucha intuición. Para cuando va abierto es diferente, más generalista y la plataforma es más nicho. Si tuviera la bola sería maravilloso. O no, porque se perdería la magia.

¿Qué serie le ha dado más alegrías?

«Veneno» sin duda, «La Novia gitana» y en abierto «Entre tierras», «Alba» o series como te decía tipo «A qué estás esperando» o «Nacho». Tenemos series extraordinarias, no solo en mi plataforma, sino en este país.

Con tanta plataforma, ¿hay sitio para todos?

Pues tendremos que convivir, estamos generando mucha industria y lo estamos haciendo muy bien.

Lo que sí han hecho es cambiar el modelo y alargar la vida de las series.

Cuesta tanto sacar una serie adelante, que de otra manera es como si te pegaras un atracón y ya está. El emitir las series por capítulos semanales hace que se alargue la vida de la ficción, más si luego la das en abierto y si puedes saltar a otra ventana con otro operador. Tienes tiempo para que todos la disfruten y para poder trabajar la serie.

¿Cuál es la serie que le hubiera encantado hacer?

No soy ambiciosa en tener la mejor serie porque igual a mí no me hubiera funcionado porque lo hubiéramos hecho de otra manera. Cuando salió «Rapa» o «Hierro» me han parecido dos seriones y me parecía que esa serie la podía haber hecho yo en el abierto, porque tiene todos los componentes.

¿Cómo se lleva con la audiencia?

Me levanto todos los días y voy a ver cómo ha funcionado, pero ya no mis series sino todas y los programas. Nosotros llevamos dos años en un momento dulce, porque somos la cadena líder y todo lo que estrenamos funciona y eso nos permite arriesgar en productos.