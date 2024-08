Los «Mountain Man» también conquistan Alaska

La historia del ser humano está llena de gestas contra la propia naturaleza. Ya sea bajo los mares, en las cumbres más altas o hasta en el espacio, el hombre ha seguido adaptándose a cualquier hábitat y prosperar. Pero sin irse tan lejos existen zonas de la Tierra que parecen resistirse más a esta conquista por sus condiciones específicas de clima, fauna y flora. Este es el caso de Alaska, el estado norteamericano que limita al norte con el océano Ártico y el menos densamente poblado de todos. Sus condiciones incluyen una geografía con la cima más alta del país y un clima que oscila desde el clima oceánico y hasta 30 grados, hasta inviernos con 46 grados bajo cero. A esto es a lo que se enfrentarán «Mountain Men: Alaska», a partir de hoy, a las 22:15h en AMC BREAK, producido por AMC Networks International Southern Europe. Esta serie documental sigue el día a día de un grupo de personas que, en la soledad de uno de los estados más salvajes y desconocidos de Norteamérica, desafían continuamente a la naturaleza y sobreviven gracias al uso de antiguas técnicas perfeccionadas durante siglos.

Los más duros

A lo largo de ocho episodios, la serie muestra las situaciones límite a las que se enfrentan los hombres más duros en los lugares más hostiles de Alaska, mientras luchan contra las adversidades para obtener el privilegio de la supervivencia. Habilidades como la caza y la pesca en climas extremos serán claves para mantenerse con vida. «Mountain Man» se adentra en la soledad de algunos de los estados más salvajes y desconocidos de Norteamérica, donde todavía existen algunos hombres que viven de la tierra, los Mountain Men, que desafían continuamente a la naturaleza y sobreviven gracias al uso de antiguas técnicas perfeccionadas durante siglos. Su día a día es toda una aventura, ya que se encuentran ante difíciles condiciones de vida en lugares tan hostiles como los Apalaches, las Montañas Rocosas o Alaska. Episodio a episodio, el espectador les acompañen su lucha diaria contra el crudo invierno para obtener el sustento y el dinero que les permita sobrevivir a los meses más fríos del año. Podrás comprobar como un estilo de vida tan antiguo y aparentemente obsoleto es la rutina de estos valientes que viven cada día como un reto, enfrentándose a las fuerzas de la naturaleza y limitándose a la precariedad de sus recursos. «Sencillos pero fuertes, humildes y montañeses, así son los Mountain Men».

Nuestros protagonistas son los «Mountain Man: Alaska»: Marty Meierotto que vive en la pequeña ciudad de Two Rivers , en Alaska , con su esposa Dominique y su hija Noah, que nos pondrá los pelos de punta cuando intente pilotar eso que llaman «avioneta». Una vez al mes, Marty vuela en su avión Piper PA-18A-150 Super Cub con neumáticos para tundra hasta su cabaña en el río Draanjik, en la ladera norte de Alaska . Mientras está allí, utiliza una moto de nieve para ocuparse de las trampas para animales que utiliza para recolectar pieles y poder conseguir dinero. Otros «Mountain Men» recurrentes son el «profesor» de técnicas de supervivencia Eustace Conway, que vive en lo alto de los Apalaches de Carolina del Norte desde hace más de 30 años, y también tiene un pequeño equipo de trabajadores que lo ayudan en su propiedad de 1000 acres, entre ellos Justin McGuire, un chico rudo de ciudad; Chloe, una estudiante universitaria; y Jessie, que está luchando por adaptarse a la vida al aire libre; Tom Oar, ex vaquero de rodeo, que vive con su esposa Nancy y su pointer alemán de pelo corto Ellie, ante la inminente llegada de una temporada de invierno de siete meses, la pareja trabaja duro, con la ayuda de sus vecinos, para prepararse, y Rich Lewis el cazador de pumas de Ruby Valley, entre muchos otros.

Con ellos aprenderemos a cazar para tener carne, a enfrentarnos a los problemas derivados de la caza de coyotes, osos negros, ciervo, a perseguir castores por el río Yukón, a enfrentarnos a tormentas a bajo cero o a prepararnos para la llegada del invierno más frío de la Tierra. Todo para mantener un tipo de vida que no es apta para todo el mundo. No solo soportan el frío, si no que son capaces de usarlo a su favor para conquistar a la naturaleza. Son los «Mountain Men: Alaska».