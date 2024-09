Muere el actor James Darren ("Star Trek: Deep Space Nine"), a los 88 años

El actor James Darren falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 88 años este lunes según pudo saber "The Hollywood Reporter". El protagonista de "Gidget", "TJ Hooker" y "Star Trek: Deep Space Nine", murió en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, confirmó su hijo Jim Moret a los medios. Moret dijo además que su padre debía haber sido sometido a un reemplazo de válvula aórtica, pero que estaba demasiado débil para la cirugía. Después de ser enviado a casa, Darren fue llevado nuevamente al hospital, donde falleció.

Darren posee una dilatada carrera en la que actuó, cantó y se ganó una exitosa carrera detrás de escena como director de televisión, dirigiendo episodios de series tan conocidas como "Beverly Hills 90210" y "Melrose Place". En la década de 1980, fue el oficial Jim Corrigan en el programa policial de televisión "TJ Hooker". Los fanes del cine de los 50 lo recordarán mejor como Moondoggie, el chico surfista de cabello oscuro en el exitoso estreno de 1959 "Gidget". Dee protagonizó el papel del personaje principal, un valiente californiano del sur que llega a la playa y finalmente se enamora de Moondoggie.

Nacido en Filadelfia siempre quiso ser artista yviajó a estudiar actuación en la ciudad de Nueva York, donde finalmente se conectó con la cazatalentos de Columbia Pictures, Joyce Selznick, y firmó con el estudio. En 1956, hizo su debut cinematográfico junto a Ryan Blake en el drama criminal "Rumble on the Docks". También hizo apariciones en "Operation Mad Ball", "The Brothers Rico", "The Tijuana Story" y "Gunman's Walk".

Después de su lanzamiento inicial, el ídolo adolescente también protagonizó las secuelas "Gidget Goes Hawaiian" (1961) y "Gidget Goes to Rome" (1963). Al principio de su carrera, también protagonizó la película "Knock on Any Door" de 1949, la película Let No Man Write my Epitaph de 1960 y la película de guerra de acción y aventuras "The Guns of Navarone" de 1961. En 1986, Darren agregó la dirección a su ya impresionante currículum cuando sustituyó de emergencia al director de TJ Hooker en su última temporada; en la foto aparece junto a Heather Locklear en 1985, en una imagen de "TJ Hooker".

También fue conocido por su trabajo en "Star Trek: Deep Space Nine". En la serie de ciencia ficción de finales de la década de 1990, interpretó un papel recurrente de un cantante de salón holográfico llamado Vic Fontaine. Darren también interpretó al genio de la electrónica, el Dr. Tony Newman, en la serie de aventuras, "The Time Tunnel", que se emitió entre 1966 y 1967 en ABC. ncy Sinatra.