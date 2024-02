Muere el actor Richard Lewis (“Curb Your Enthusiasm”), a los 76 años

El mundo de la comedia y la interpretación está conmocionado por la muerte el pasado martes del actor Richard Lewis, cuyo humor e ingenio mordaz en programas como “Curb Your Enthusiasm” y “Anything but Love” entretuvieron al público durante décadas. Su publicista, Jeff Abraham comunicó la muerte de Lewis a los 76 años. Abraham explicó a varios medios que el actor falleció “en paz” en su casa de Los Ángeles la noche del marte después de sufrir un ataque cardíaco. Ya en 2023, el intérprete había compartido con sus fans que padecía párkinson.

Lewis, destacado comediante de la escena norteamericana hizo su gran debut en “The Tonight Show Starring Johnny Carson” en 1974, y rápidamente se hizo un habitual de la llamada "comedia nocturna". En la pequeña pantalla, Lewis se ha interpretado a sí mismo durante años en “Curb Your Enthusiasm” junto a su amigo de la infancia Larry David. Gracias a la televisión por cable su éxito continuó en la década de 1980 que compaginó con más papeles como el de protagonista junto a Jamie Lee Curtis en la comedia "Anything but Love", interpretando al príncipe John en la comedia cinematográfica de Mel Brooks "Robin Hood: Men in Tights", e incursionando en el drama como un alcohólico en apuros en la película de 1995 “Drunks”.

En una emotiva publicación de Instagram el miércoles, Curtis rindió homenaje a su difunta coprotagonista de Anything but Love y le dio crédito a Lewis por su sobriedad. "El último mensaje que Richard me envió fue con la esperanza de poder convencer a ABC/Disney para que publicara otra caja de episodios del programa", escribió Curtis. "Él también es la razón por la que estoy sobrio. Él me ayudó. Siempre le estaré agradecido por ese acto de gracia. Encontró el amor en Joyce y eso, por supuesto, además de su sobriedad, es lo que más le importaba".

"Él también era un comediante y odiaba a la audiencia en vivo, donde a mí, que nunca había hecho una obra de teatro, me encantaba", dijo Curtis en su perfil. "Solía ​​esconder sus líneas en todas partes del set, en los accesorios, en los marcos de las puertas, en mi cara en un primer plano y siempre llevaba un portapapeles con sus líneas. Resulta que era un actor maravilloso. Profundo y tan aterrador". divertido." Y terminó: "Estoy llorando mientras escribo esto. Es una forma extraña de darle las gracias a un hombre dulce y divertido. Descansa riendo, Richard. ¡Mi Marty, te amo, Hannah!".

En un comunicado, un portavoz de HBO dijo que "la genialidad, el ingenio y el talento cómico de Lewis eran incomparables". "Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y 'Curb Your Enthusiasm', nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y todos los fans que pudieron contar con Richard para alegrar sus días con risas", se lee en el comunicado.

Su nombre real era Richard Philip Lewis y nació el 29 de junio de 1947 en Brooklyn y se crió en Englewood, Nueva Jersey. Después de una infancia que describiría como difícil, se graduó de la Universidad Estatal de Ohio antes de aterrizar en las escenas de comedia de Nueva York y Los Ángeles de la década de 1970. En ese escenario se unió a estrellas emergentes de la comedia como Andy Kaufman, Richard Belzer y Elayne Boosler. Su característica ropa negra le hizo destacar y sus intervenciones tenían algo de terapia. Mel Brooks dijo de él: "Richard Lewis puede ser simplemente el Franz Kafka de la comedia moderna".