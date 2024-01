Muere la actriz Cindy Morgan, estrella de "Falcon Crest" y "Tron", a los 69 años

La actriz estadounidense Cynthia Ann Cichorski, conocida como Cindy Morgan falleció a los 69 años en Palm Beach, según informaron las autoridades a Fox News este sábado.

Según un representante de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, la actriz murió "por causas naturales hace unos días". Según los informes, la compañera de cuarto de Morgan llamó a la policía a su casa en Lake Worth Beach el 30 de diciembre de 2023, cuando regresaba de un viaje de vacaciones, según TMZ . Llamó a la puerta, no obtuvo respuesta y le dijo a la policía que notó un fuerte olor proveniente del interior. La policía encontró a Morgan muerta en su habitación.

La actriz nació en Chicago y estudió Comunicación en la Universidad del Norte de Illinois, donde también ejerció de DJ en la radio del campus. Tras un trabajo en una radio de Rockford, dando la información del tiempo, se mudó a Los Ángeles en 1978 y acudió a escuelas de actuación hasta conseguir en 1980 su primer papel en el cine con la comedia "Caddyshack", interpretando el papel de Lacey Underall. En 1982 el éxito tocó a su puerta al protagonizar "Tron" junto a Jeff Bridges. Interpretó a dos personajes: Lora, una programadora de computadoras en el mundo "real", y Yori, su alter ego en los vuelos de imaginación generados por computadora de la película: "Una de las otras actrices pensó que me parecía demasiado a ella, así que me hizo tintarme el pelo color castaño rojizo. Los productores me preguntaron cuándo sería permanente mi nuevo color de cabello. Les dije tan pronto como mi contrato fue permanente. 16 episodios en total, dos personajes. También “olvidé” decirles a los productores que había estado en el programa antes como el interés amoroso de Lorenzo Lamas. Pero uno de los miembros del equipos me reconoció. "Interesante hacer una telenovela de noche. Fue una montaña rusa emocional y abofeteé a mucha gente. Besé a muchos otros".

Otros trabajos episódicos de Morgan fueron "The Larry Sanders Show" , "Amazing Stories" , "CHiPs", "Under Suspicion", "Love Boat" y un papel coprotagonista en "Bring 'Em Back Alive".