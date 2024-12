Muere la actriz Diane Delano, famosa por "Doctor en Alaska", a los 67 años

Diane Delano, la actriz de carácter mejor conocida por su papel recurrente en la popular serie de los años 90 "Doctor en Alaska" , murió a los 67 años en su casa de Los Ángeles, según informó el portal TMZ. Fue su representante el encargado de anunciar que padecía una enfermedad, aunque no se ha desvelado aún la causa de su muerte.

Delano se hizo conocida en los años 90 por su papel recurrente en la comedia de la CBS "Doctor en Alaska" (1990-1995) de la oficial Barbara Semanski. En cine su trabajo más sobresaliente fue en "The Wicker Man" (2006), en el papel de la hermana Beech. El remake dirigido por Neil LaBute, protagonizado por Nicolas Cage , fue duramente tratado por los críticos pero se convirtió en una película de culto.

En su amplia carrera también tuvo pequeños papeles en el notable thriller apocalíptico "Miracle Mile", así como en la película de terror "Sleepwalkers", el thriller "The River Wild", el falso documental de Christopher Guest "A Mighty Wind", la película de terror "Jeepers Creepers 2" y la comedia negra de los hermanos Coen "The Ladykillers". En el mundo del doblaje tuvo un amplio reconocimiento por sus papeles en las series de "Rugrats", "Superman: The Animated Series", "Teen Titans", "American Dad", "Ben 10" y "Batman: The Brave And The Bold", entre muchas otras series.

Otras series que contaron con ella para apariciones episódicas fueron "St. Elsewhere, Matlock", "ER", "Six Feet Under" y "NCIS", y en comedias como "LA Law", "Growing Pains", "Perfect Strangers", "Thirtysomething", "Doogie Howser", "MD", "Quantum Leap", "3rd Rock From The Sun", "Mike & Molly", "2 Broke Girls" y" Pen15".