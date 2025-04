Muere la actriz de televisión Sian Barbara Allen ("The Waltons"), a los 78 años

Sian Barbara Allen, actriz estadounidense conocida por su trabajo en televisión durante la década de 1970, falleció el 31 de marzo de 2025 a los 78 años en Chapel Hill, Carolina del Norte, debido a complicaciones causadas por la enfermedad de Alzheimer. Su muerte marcó el final de una carrera que incluyó papeles en series icónicas como "The Waltons", "Gunsmoke" y "Ironside", así como en películas como "You'll Like My Mother" (1972), por la que recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz Revelación.

Nacida el 12 de julio de 1946 en Reading, Pensilvania, Allen se formó en el Pasadena Playhouse antes de debutar en televisión en 1971 con O'Hara, U.S. Treasury. Destacó en thrillers y dramas históricos, como "The Lindbergh Kidnapping Case" (1976), donde interpretó a Anne Morrow Lindbergh, y en el western "Billy Two Hats" (1974) junto a Gregory Peck. Su versatilidad la llevó a trabajar con leyendas como Bette Davis en "Scream, Pretty Peggy" (1973) y a participar en series como "Colombo" y "Hawaii Five-O".

Casada con Peter Gelblum entre 1979 y 2001, Allen tuvo una hija llamada Emily. Tras retirarse de la actuación en 1990, se dedicó a su vida familiar y mantuvo un perfil bajo. Su hermana, Meg Pokrass, es una reconocida autora de flash fiction. Allen fue una de las actrices más prolíficas de su generación en el medio televisivo, dejando un legado de más de 50 créditos entre películas y series. Su muerte coincide con un renovado interés por la televisión de los años 70, donde su trabajo sigue siendo referencia para estudiosos del género. Diagnosticada con Alzheimer en años recientes, Allen pasó sus últimos meses alejada de los focos, rodeada de familiares en Carolina del Norte.