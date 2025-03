Muere Dave Mallow, famoso actor de "Dragon Ball" y "Power Rangers", a los 76 años

Tristeza en el mundo del doblaje y los videojuegos al conocerse la muerte de Dave Mallow a los 76 años de edad. Fue el responsable de ponerle voz, entre otros a Baboo de los "Power Rangers" y Angemon en las dos primeras temporadas de "Digimon".

"TMZ" reveló que Mallow llevaba un tiempo en cuidados paliativos y que su salud se había deteriorado en los últimos años. Para muchos, Mallow era más conocido por ser la voz de Baboo en Power Rangers y Angemon en las dos primeras temporadas de Digimon, y Oculi Chao en "Dragon Ball". Pero además, prestó su voz para videojuegos, en títulos como "Call of Duty" y "Blizzard", incluyendo "Call of Duty 4: Modern Warfare" (como Baseplate) y "Diablo III" (Raziel el Oscuro). También prestó su voz en inglés a Akuma, de "Street Fighter", en varias entregas y en Marvel vs. Capcom 3.

El actor de doblaje de Digimon, Joshua Seth, recordó a Mallow como "uno de los primeros actores de doblaje que se hizo amigo mío en Los Ángeles. [...] Solíamos ver películas antiguas en su casa de metal en las colinas y hablar de actuación de voz. Búscalo, apuesto a que prestó su voz en una serie que te encanta. Descanse en paz, Dave". "Descansa en paz, querido compañero actor de doblaje", añadió Sandy Fox, actor de doblaje de Hello Kitty . "Extrañaremos tu alma bondadosa y tu luz brillante".

Mallow debutó en los 70 con sus trabajos para las series "Las aventuras de Hatchi" y "Hola, Spencer", así como en películas como" The Adventures of Manxmouse". Entre otras de sus aportaciones destacan las voces en "El regreso de D'Artacán", "Cuentos clásicos de los hermanos Grimm", en varias entregas, y la voz del abuelo Benjamin Brown en "Noozles". Mallow también fue guionista en las series de "Pinocho"," Las aventuras de Peter Pan" o" La familia Robinson", así como formaba parte del rodaje de "Amanecer de los muertos" o "Air Force One (El avión del presidente)".