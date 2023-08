Muere de manera trágica la periodista María Bretón a los 42 años en un accidente de tráfico

María Bretón acudía como un día más a trabajar en la tarde de ayer, pero no llegó a su puesto. El accidente de tráfico que tuvo en la carretera fue mortal. La televisión autonómica asturiana y el programa Conexión Asturias tuvieron que comenzar pasadas las seis y media de la tarde el programa consternados. Bretón había sufrido un accidente de tráfico en el que chocó con otro coche de manera frontal y falleció.

Ocurrió en el kilómetro 2 de la carretera AS-116. De 42 años y nacida en Avilés, trabajaba como coordinadora de contenidos de Conexión Asturias.

Fue a las 18:33 cuando el presentador Marco Rodríguez comenzó el programa, rodeado de los compañeros del equipo, visiblemente emocionados, para informar de lo que había ocurrido: "Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente, estamos consternados, en estado de shock".

«Conexión Asturias nació hace 17 años con el motivo de entretenerles, de divertirles, y hoy es imposible. Todavía no hemos asimilado lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy muy dolidos. Y, de hecho, todavía no nos damos cuenta de lo que ha sucedido», quiso contar a los telespectadores.

Desde ese mismo momento, han llovido los mensajes de condolencia.