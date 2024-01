Muere Tisa Farrow, actriz y hermana de Mia Farrow, a los 72 años

Tisa Farrow , hija de Maureen O'Sullivan y John Farrow, y hermana de Mia Farrow, murió inesperadamente el miércoles por la mañana, a los 72 años. Fue su hermana la que dio la noticia: "Si existe un cielo, sin duda mi hermosa hermana Tisa será bienvenida allí". Farrow realizó algunas incursiones en el cine, como aparecer en la famosa "Manhattan" de Woody Allen de 1979, como extra o la película para televisión "The Ordeal of Patty Hearst".

Su nombre original era Theresa Magdalena Farrow y nació el 22 de julio de 1951 en Estados Unidos. Tenía ya dos hermanas mayores, María de Lourdes Villiers Farrow (1945) y Prudence Anne Villiers Farrow (1948), inmortalizada por John Lennon en 1968 con "Dear Prudence", éxito del Álbum Blanco de los Beatles (1968). Y aunque nunca alcanzó la fama de su exitosa hermana Mia triunfó como modelo y actriz durante los años 70.

El debut cinematográfico de Tisa tuvo lugar en 1970 con un papel en "Homer", cinta del director John Trent , interpretando a Laurie Grainger, la novia del personaje principal, Don Scardino, un estudiante de secundaria de Wisconsin que se enfrenta a las incertidumbres de la época, incluida la guerra de Vietnam. En 1972 tuvo el papel de Pepper en el largometraje "And Hope To Die" (1972), además de las películas para televisión de finales de los 70 "The Initiation of Sarah" y "The Ordeal of Patty Hearst", "Zombie de 1979" y la comedia oscura de culto "Winter Kills" de William Richert. Su última aparición cinematográfica es la película de terror italiana de 1980 "Anthropophagus".

Aparte de todo esto Tisa tuvo un cameo como invitada a una fiesta en "Manhattan" (1979) de Woody Allen, la única vez que apareció en una película dirigida por la entonces pareja romántica de su hermana Mia.

Después de dejar el mundo del espectáculo, Farrow se dedicó durante 30 años a la enfermería. Tuvo un hijo, Jason, con el manager musical y productor de cine Terry Deane, cuyo obituario de 2009 menciona a Tisa como una “amiga de toda la vida”. Su hijo, Jason Dene, fue sargento del ejército de EE. UU. , que murió en Irak el 24 de mayo de 2008.

“Si existe un cielo, sin duda mi hermosa hermana Tisa será bienvenida allí”, escribió Mia en Instagram y X. “Ella fue la mejor de nosotros; nunca he conocido a una persona más generosa y amorosa. Amaba la vida y nunca se quejó. Alguna vez. Fue enfermera durante 27 años, una hermana maravillosa para Steffi, Prudence y para mí, una madre devota para Jason, que murió en Irak, Bridget y su nieto Kylor: las luces de su vida”.