'Sálvame' se cuela en 'El Conquistador' de RTVE

El último vídeo promocional de ‘El Conquistador’, el programa de entretenimiento en el que RTVE ha puesto gran parte de sus esperanzas, volvió a sorprender mostrando las aventuras a las que se enfrentarán los 33 concursantes. Grabado en República Dominicana y presentado por Raquel Sánchez Silva ý Julián Iantzi, este espacio ya tuvo su lugar en la televisión vasca, ETB, durante 19 años dando el salto a la cadena estatal llevando consigo al presentador vasco.

En esta nueva etapa en La 1, ‘El Conquistador’ cuenta unos concursantes anónimos sin embargo hay uno de ellos que no ha pasado desapercibido ya que pertenece al universo ‘Sálvame’: Pepa Sanz. Conocida por todos como ‘Pepitator’, esta entrenadora personal de famosos ha trabajado con Anabel Pantoja y Terelu Campos poniéndolas en forma para lograr sus objetivos estéticos.

La monitora de fitness no es la primera vez que pisa un programa de televisión sin contar con el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. Además de estar en ‘Sálvame’ y contar con una sección llamada ‘Un príncipe para Pepicienta’, Sanz ha participado en ‘Cámbiame’, ‘Ven a cenar conmigo’, ‘Got Talent’ y ‘First Dates’.

Pepa también llegó a confesar en las malas condiciones laborales que trabajó en la cadena de Fuencarral dejando claro que si volvía al mundo de la televisión sería en otras condiciones por lo que ahora ha decidido cambiar de cadena y poner en práctica sus habilidades físicas para convertirse en la nueva ganadora de espacio de RTVE. Aunque aún no hay fecha de estreno, todo apunta a que será en el mes de septiembre cuando arranque ‘El Conquistador’.