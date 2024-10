Nebulossa confiesa cómo reaccionó ante los insultos recibidos en Eurovisión: "Te va afectando y comiendo..."

Tras su paso por Eurovisión 2024, Nebulossa no solo enfrentó el desafío de representar a España, sino también las duras críticas y ataques que recibieron, tanto Mery Bas como su compañero Mark Dasousa. En una reciente entrevista en "Socialité", el programa de Telecinco, la vocalista reveló el impacto emocional que los comentarios negativos tuvieron sobre ella, llegando a afectar su vida personal. "Lo que más me dolió fue que me dijeran que mi familia debía estar avergonzada de mí", confesó Mery, quien además admitió que llegó a llorar en casa por la presión.

A pesar de las dificultades, Nebulossa ha sabido convertir esa experiencia en arte. Su nuevo sencillo "Cotilleo" recoge algunos de los insultos más duros que recibieron, transformándolos en una respuesta irónica y liberadora. “Queríamos darle la vuelta a todo esto y tomárnoslo en broma”, explicó Mark. En la canción, Mery se apropia de frases como "Barbie de geriátrico" y "no tengo edad, visto fatal", para convertirlas en parte del mensaje que busca relativizar los comentarios hirientes.

Vuelta de página

La decisión de afrontar el odio con humor y creatividad fue una forma de no dejarse consumir por las críticas, algo que tanto Mery como Mark destacan como fundamental en su proceso. "Si te tomas en serio estos comentarios, te van afectando y comiendo poco a poco", añadió Mark, subrayando la importancia de no caer en esa trampa. Curiosamente, algunos de sus detractores, tras entender mejor la letra de su canción anterior "Zorra", han llegado a pedir disculpas por los insultos dirigidos hacia ellos.

En cuanto a su vida después de Eurovisión, Mery continúa enfocada en su carrera musical, pero sin dejar de lado su trabajo habitual. "Fue todo tan rápido que sigo haciendo lo que hacía antes, como pasar el láser a mis clientas", bromeó, reafirmando su deseo de mantener los pies en la tierra mientras disfruta del éxito de Nebulossa.