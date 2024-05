Nemo, ganador de Eurovisión 2014, rompió el micrófono de cristal, las normas y un pulgar

Nemo estaba exultante durante las votaciones de los jurados nacionales que le otorgaron los puntos necesarios para acabar encumbrándose en la final del Festival de la Canción de Eurovisión 2024. Casi cada país que votaba tenía asociado Suiza con 12 puntos. El suizo ya no sabía que cara poner. Con ese mismo ímpetu recibió el Micrófono de Cristal que le atestigua como el ganador de Eurovisión, de las manos de la anterior campeona, la sueca Loreen. Con todos esos nervios Nemo consiguió convertirse en el primer ganador no binario del festival, romper alguna norma, el micrófono y el pulgar.

Y es que nada más terminar su actuación repetida como vencedor, Nemo se arrodilló frente al público y plantó con fuerza el trofeo sin calcular la distancia al suelo y el afamado Micrófono de Cristal se partió por el mango dejándole con cara de circunstancia. Mientras lo agitaba con fuerza al final de "The Code" se oyó decir al comentarista Graham Norton de la BBC "don't break the trophy", pero ya era tarde.

Luego en sus primeras declaraciones confesó que con anterioridad ya había roto algo más. En este caso una norma de la organización que no permite mostrar banderas más allá de las propias de un país o alguno de los participantes. Por eso expulsaron durante las semifinales a una persona que mostró la bandera de Palestina. En el caso de Nemo su confesión fue otra: "Tuve que introducir mi bandera (la de no binario) de contrabando porque Eurovisión dijo que no, y lo hice de todos modos, así que espero que otras personas también lo hayan hecho. Rompí el código y rompí el trofeo. Quizás el trofeo pueda arreglarse. Quizás Eurovisión también necesite un poco de reparación", dijo durante la rueda de prensa, donde también mostró cómo el pulgar de su mano derecha aparece vendado tras una herida.

Final of 2024 Eurovision Song Contest in Malmo Andreas Hillergren Agencia EFE

Al subir al escenario después de ser declarado ganador, Nemo dijo que esperaban que Eurovisión pudiera seguir cumpliendo su promesa de defender la paz y la dignidad para todos. En la conferencia de prensa dedicósu victoria a "todos los que son no binarios, de género fluido y transgénero". "Solo gente, gente que se atreve a ser ellos mismos y gente que necesita ser escuchada y comprendida", dijo Nemo.