Netflix gana 9 millones de suscriptores castigado por los inversores, que critican sus planes de opacidad

Buenas y malas noticias para la plataforma de streaming Netflix. Pionera en el contenido bajo demanda, la compañía siempre ha ido por delante en algunas propuestas empresariales para hacer más rentable el negocio del visionado de series, películas, ya hora videojuegos de móvil. Después de subir los precios, implementar la publicidad en algunos tramos, la compra de licencias de otras plataformas y la prohibición de compartir cuentas, faltaba por saber si todos estos recursos ayudaban para conseguir más suscriptores. Casi 10 millones nuevos de clientes se abrieron cuenta con Netflix en este trimestre, pero también han anunciado un cambio en una de sus políticas que ha generado el rechazo de los inversores que han castigado sus títulos en bolsa.

La noticia la daba la propia empresa este viernes con el informe trimestral, en el que la compañía cifraba en 9,3 millones el número de suscriptores añadidos y superar así la barrera de los 270 millones de usuarios por todo el globo. Pero junto a este anuncio que animaba a inversores y a clientes, la plataforma daba marcha atrás en lo que fue uno de sus grandes aportes, ser los primeros en dar datos de clasificación y número de suscriptores, ya que de moemnto no hay otras métricas para medir su actividad y visionados. Así la compañía, más interesada ahora en los beneficios que en aumentar los números de clientes, ha enviado una carta a sus inversores con el siguiente texto: "A medida que hemos evolucionado nuestros precios y planes de uno a varios niveles con diferentes precios dependiendo del país, cada membresía tiene un impacto comercial muy diferente”.

Repartido el pastel entre muchos y con algunos clientes con más de una plataforma, ha llegado el momento de sacar mucho dinero de ello. Por eso Netflix anunció también que dejará de dar el número de uuarios en l ainformación de cada trimestre. Su aumento de beneficio (+78% y 2.332.000 millones de dólares) y que ingresen un 14% más que en cualquier trimestre del año anterior, no quita que los inversores les hayan dado la espalda tras conocer que no dará las cifras de las nuevas membresías ni tampoco del gasto medio por usuario a partir del primer trimestre de 2025. Ahora se fiará otros objetivos como el tiempo que pasan los usuarios en cada contenido ("engagement"), ingresos, beneficios y métricas más puramente empresariales y no tan específicas de lo audiovisual. El resultado una caída del 6% en la preapertura de Wall Street. Además su previsión de ingresos para el segundo trimestre de 9.490 millones de dólares estuvo apenas por debajo de la estimación de Wall Street de 9.540 millones de dólares.