Nikki Glaser volverá como presentadora de los Globos de Oro en 2026

La comediante Nikki Glaser, nominada al Globo de Oro, al Grammy y al Emmy, volverá a ser la maestra de ceremonias de los Premios Globo de Oro en enero de 2026. El anuncio fue realizado por CBS y los Globos de Oro, confirmando el regreso de Glaser después de su debut como anfitriona en la edición anterior. La 83.ª edición de los Premios Globo de Oro se transmitirá en vivo y se considera la primera transmisión importante de la temporada de premios, celebrando lo mejor del cine y la televisión.

En la 82.ª edición de los Premios Globos de Oro, celebrada el 5 de enero, Glaser hizo historia al convertirse en la primera mujer en presentar en solitario la transmisión, recibiendo excelentes críticas por su desempeño. Su labor fue tan bien recibida que los espectadores y fanáticos demandaron su regreso para la próxima ceremonia. La propia Nikki Glaser expresó su entusiasmo por volver a presentar el evento. “Presentar los Globos de Oro este año fue sin duda lo más divertido de mi carrera”, declaró Glaser. Con su característico humor, añadió: “Estoy deseando volver a hacerlo, y esta vez frente al equipo de The White Lotus, que por fin reconocerá mi talento y me dará el papel de instructora de pilates escandinavo con un pasado oscuro en la cuarta temporada”. Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, también elogió la labor de Glaser en la edición anterior. “Nikki Glaser aportó una chispa refrescante y un ingenio intrépido al escenario de los Globos de Oro este año”, comentó Hoehne. “Su humor agudo y su presencia audaz marcaron la pauta para una noche inolvidable, haciendo que la ceremonia fuera vibrante y, sobre todo, divertida”.

A sus 40 años, Nikki Glaser ha tenido un impacto significativo en la escena de la comedia. Irrumpió con dos especiales de comedia de HBO en tres años: "Good Clean Filth", de 2022, y "Nikki Glaser: Someday You'll Die", de 2024. Este último especial logró los índices de audiencia más altos en su estreno para un especial de comedia de HBO en más de dos años y obtuvo la mayor audiencia de streaming para un especial de comedia en la historia de HBO/Max. Además, le valió un Premio del Sindicato de Guionistas y nominaciones a los premios Emmy, Grammy, Globo de Oro y Critics Choice. Recientemente, Glaser finalizó su gira mundial de stand-up "The Good Girl" y actualmente está de gira por Estados Unidos, Canadá y Australia con su espectáculo "Alive and Unwell".

Según informes, a Glaser se le pagó “un poco más de 400,000 dólares (algo más de 368.000 euros)” por presentar los Globos de Oro de este año, y se espera que esa tarifa aumente “significativamente” el próximo año. También se informó que Glaser firmó un contrato por tres años el año pasado, aunque esto aún no ha sido confirmado. En un episodio anterior del Howard Stern Show, Glaser mencionó que su salario como presentadora fue menor que el de un presentador masculino anterior, aunque no reveló la cifra exacta. “Me pagaron bastante; me parece bien”, dijo, añadiendo: “El año que viene cobraré más”. Se especula que se refería a Jerrod Carmichael, presentador de 2023, quien reveló haber cobrado 500,000 dólares (más de 460.000 euros). Glaser expresó su gratitud por la oportunidad, señalando que en su primer año, lo habría hecho gratis por la increíble plataforma que representa.

La actuación de Glaser en los Globos de Oro 2025 fue elogiada por muchos espectadores, quienes la felicitaron por su rutina. Incluso el comediante y presentador nocturno Jon Stewart se unió al aplauso virtual, tuiteando: “Nikki Glaser es muy, muy buena en esto”. Los productores de la entrega de premios también quedaron impresionados con su desempeño y expresaron su interés en que regresara para la ceremonia del próximo año. “Tuvimos una experiencia fantástica con ella”, dijo el productor ejecutivo Glenn Weiss, “y creemos que sería fantástica en esto a largo plazo”.

A pesar del éxito general, hubo un chiste sobre el escándalo de Diddy que no fue bien recibido por el público presente y los espectadores en redes sociales. La broma, dirigida a Zendaya, generó algunos murmullos y fue calificada de “asquerosa” y “loca” por algunos.

La 83.ª edición de los Premios Globo de Oro será planificada y producida por Dick Clark Productions y se transmitirá en más de 185 países y territorios de todo el mundo. Los suscriptores de Paramount+ con Showtime podrán ver la transmisión en directo a través de la señal en vivo de su filial local de CBS, así como la opción bajo demanda. Los suscriptores de Paramount+ Essential podrán acceder a la opción bajo demanda al día siguiente de la emisión. Con el anuncio de su regreso, la expectativa por la conducción de Nikki Glaser en los Globos de Oro 2026 es alta. Su ingenio, audacia y la experiencia positiva de la edición anterior la consolidan como una anfitriona prometedora para uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento.