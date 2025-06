Un nuevo vigilante de la transparencia y la responsabilidad publicitaria

Este martes tuvo lugar la presentación del Observatorio Nebrija-Presidentex de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria (RESPUB), una entidad de nueva creación orientada a analizar el impacto social, económico y ético de la publicidad, especialmente en lo relativo a la gestión y compra de medios, en el salón de actos de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Tras la bienvenida por parte del Rector Magnífico, D. José Muñiz, la presentación fue a cargo de Marta Perlado Lamo de Espinosa, decana de la Facultad de Comunicación y Artes, y directora del Observatorio, con las intervenciones de Mar España, exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos; Eduardo Olano, Presidente de Uteca; Francisco José González, cofundador de Presidentex; y Alejandro Perales, Presidente de Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

Marta Perlado insistió durante la presentación en que esta pionera iniciativa es «muy necesaria» y contextualizó que la Universidad Nebrija es el mejor espacio para su lanzamiento, porque lleva 30 años pasando por filtros de calidad que avalan su respaldo. Ella fue la encargada de desgranar en qué consistirá el Observatorio, y la «aportación diferencial» que puede suponer investigando en el ecosistema publicitario para analizar «cómo están situando las marcas en algunos medios y si estos cumplen la transparencia y responsabilidad publicitaria». También RESPUB se encargará de «analizar el impacto ético y social en la comunidad y visibilizar las buenas prácticas». En cuanto a sus labores, Perlado destacó que se dedicará a «analizar, evaluar y transformar las prácticas publicitarias desde un enfoque ético y responsable. Poniendo el foco en la gestión y compra de espacios en los medios, el núcleo más decisivo del sistema publicitario». La metodología obtendrá datos objetivos de inversión publicitaria, hará una selección de marcas relevantes teniendo en cuenta su presencia sectorial, el nivelo de inversión y la notoriedad pública, realizará un análisis de percepción en tres niveles (consumidores, medios y agencias de medios) y cuestionarios estructurados a partir de cinco bloques temáticos.

Tras la presentación tuvo lugar la mesa redonda moderada por Perlado que abordó varios temas relacionados con el nacimiento del Observatorio. Mar España quiso compartir una reflexión sobre cómo la publicidad «influye en lo que pensamos y en las decisiones que tomamos como ciudadanos», y avisó de que «los medio pueden legitimar ciertos contenidos». Como moderadora, la decana quiso saber la opinión de sus compañeros de mesa sobre si se puede saber si un anunciante actúa con responsabilidad. Para González, «es evidente que la mayor parte de las empresas se preocupan por tener una actitud responsable. Pero creo que hay confusión en el mercado. Como anunciantes tienen que ser responsables y poner el foco donde antes nadie lo ha hecho. Una anunciante debe preocuparse del entorno». Olano, sobre que se apliquen unas normas estrictas a algunos medios, pero las relajen para otros, explicó que «hace 20 años esto no se producía. Había regulación, no había agresiones y no existía Presidentex».

El presidente de Uteca destacó que considera que esta iniciativa «es una necesidad inmensa» y recordó que desde las televisiones en abierto «vamos detrás de las plataformas sin control ninguno, excepto las grandes multas, y la administración española no actúa sobre ellos. Pero sí con los influencers». Y añadió que reclama la necesidad de una regulación que no afecte únicamente a las televisiones, sino al mundo audiovisual en su

conjunto, incluidas las plataformas, «cuyo lema es que no son responsables de los contenidos editoriales». Además, auguró «una gran notoriedad y éxito» a la iniciativa, y ha expresado su deseo

de que contribuya a extender la regulación.

En cuanto al modelo de negocio de las plataformas, Mar España apuntó a que «se basa en una fórmula mágica: que pasemos el mayor tiempo posible conectados. Y eso se consigue captando la atención voluntaria y la involuntaria con algo sencillo y dañino como son los patrones oscuros y adictivos, para influir en nuestros cerebros, modificar nuestros pensamientos, lo que consumimos y lo que compramos. Desde el punto de vista de la privacidad eso es ilegal». Incluso llegó a afirmar que este modelo de publicidad microsegmentada «está llegando a la línea de flotación del alma de las personas, llevándose por delante la salud física, mental y nuestra libertad». Por su parte, Alejandro Perales, reclamó que «los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo un contenido es publicitario».