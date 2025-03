Nuria Roca cumple con humor en "La Roca" 53 años: "Estoy más vieja"

Día de celebración en el programa dominical de Nuria Roca en laSexta. La presentadora celebró en directo su cumpleaños. Este 23 de marzo, el programa "La Roca" comenzó con sus compañeros cantándole el cumpleaños feliz para que soplara las 53 velitas.

Colaboradores en plató y su marido Juan del Val se animaron con la celebración. "Ya, ya, ya" decía la presentadora con la mano intentando cortar el júbilo. La periodista dejó claro que no es muy fan de celebrar este día. "Cruzando los dedos que no coincida un 23 de marzo en domingo". "Te vas a comer un programa enterito de cumpleaños, le recordó Nacho García. La periodista reconoció que si tienen que pasar siete años para que vuelvan a poder celebrarlo desde "La Roca" estaría encantada, porque eso significaría que siguen en antena.

Cuando quiso saber qué tal estaban sus compañeros de mesa desviando el tema, volvieron a dirigirle la pregunta. ¿Cómo estás tú? "Estoy más vieja", dijo con pesar, mientras los compañeros negaban con la cabeza: "No es verdad". "Cómo puedes decir que más vieja con ese aspecto", le preguntaba su marido. "Lo que es, es. No disimulemos" Ni me representa el cumpleaños, ni me representa la edad y no quiero hablar más del tema. ¿Podemos zanjarlo", expresó con humor, pero cierta insistencia, aunque agradeció el cariño del equipo y del público.

Pero el halago pronto quedó en segundo plano cuando le preguntaron si ya le había dado su regalo. "Aún nada", respondió Nuria sin rodeos. Para salir del aprieto, Del Val se apresuró a aclarar: "Esto no es del todo cierto. Evidentemente, esta noche nos vamos a ir a cenar y tendrá su correspondiente regalo". Siguió insistiendo "Ya te regalé una cosa". Es entonces cuando a instancias de su marido se acordó de que "hay un viaje": "Es verdad": Pero no le dejaron irse de rositas: "Pero lo compraste con tu dinero o con la cuenta común?