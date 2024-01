'Operación Triunfo 2023' recibirá a una de sus exconcursantes más queridas

No han pasado ni 24 horas desde que se emitiera la sexta gala de ‘Operación Triunfo’ en Amazon Prime Video y el talent show ya no solo ha mostrado su reparto de temas sino que ha desvelado que los concursantes recibirán en los próximos días la visita de una exconcursante que se ha convertido en toda una gran artista tanto en España como en América Latina.

Según adelanta el perfil ‘Algo Pasa TV’, Aitana Ocaña, la exparticipante y segunda finalista de la edición 2017, vuelve a la famosa academia. La conocida cuenta ha desvelado en su perfil de Instagram que la cantante catalana regresa siete años después de su participación para hablar con los concursantes actuales.

Aitana en el videoclip de 'Ella bailaba'. @aitanax

Además de recibir a la intérprete de ‘Los Ángeles’, los once participantes ya son conocedores de las canciones que tendrán que trabajar de cara a la séptima gala que tendrá lugar el próximo lunes 15 de enero y cuya nominación se disputa entre Violeta Hódar y Chiara Oliver.

En cuanto al arranque de la nueva gala, la canción grupal escogida es ‘Just Can't Get Enough’, de Depeche Mode. Chiara ha escogido interpretar ‘The Climb’ de Miley Cyrus mientras que Violeta ha apostado por ‘Blue Lights’ de Jorja Smith. Martín, que se ha convertido en el nómada de la semana, interpretará ‘Tenía tanto que darte’ de Nena Daconte y su compañero Juanjo cantará ‘La nave del olvido’ de José José.

Álvaro se atreverá con ‘Please Don’t Go’ de KC & The Sunshine mientras que Cris y Lucas formarán un dúo a ritmo de ‘Todo de ti’ de Raw Alejandro. Las otras dos duplas la formarán Bea y Naiara con ‘Sweet But Psycho’ de Ava Max; y Ruslana y Paul con ‘Bzrp Musi Sessions, Vol.45’ de Bizarrap y Ptazeta.