La organización de 'Supervivientes' pone fin al concurso de este superviviente

El pasado domingo 22 de mayo ya lo anunciaba la organización de 'Supervivietnes 2023'. Manuel Cortés fue evacuado y puesto bajo supervisión médica debido a unos dolores fuertes en su zona abdominal. "Me duele mucho la tripa, es como si tuviera una espada clavada", confesaba ante el dolor que sentía. Desde entonces el hijo de Raquel Bollo ha tenido que guardar reposo en el hospital para estabilizarse hasta el pasado jueves donde volvió con el resto de sus compañeros.

Tan solo tres días después, y tras una recaída, era el propio presentador del debate de los domingos, Ion Aramendi, quien tuvo que darle una mala noticia al superviviente: "Manuel, ya sabes que en este concurso el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal. Bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes. En este caso, la decisión la tienen los servicios médicos. Solo ellos son quienes deciden, así que te voy a contar lo que han decidido’’, comenzaba a decir Aramendi.

‘’Tras volver a realizarse todas las analíticas y pruebas pertinentes, y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura", le comunicaba el presentador de Telecinco a Cortés tras salir el último parte médico.

"Me lo imaginaba, porque están siendo unos días muy duros para mí. El cuerpo no me responde, voy arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí todo este tiempo. Me da mucha pena y se me rompe el sueño de ganar el programa, y contra eso llevo luchando, pero es imposible", respondía el ya ex concursante con lágrimas en los ojos.

Después de recibir esta dura noticia, el reality de Mediaset quiso levantar el ánimo al ex superviviente permitiendo que hablase con su abuelo Fernando a través de una llamada telefónica en la que dejaba claro que ‘’para él, su nieto era el ganador’’.

El conductor del debate no quiso cerrar la conexión sin antes dejarle claro lo gran concursante que ha sido. "Has demostrado ser un gran superviviente, pero hay cosas que se escapan a nuestro control, y sobre todo es nuestra salud", le dijo a Manuel, antes de informarle que vería al resto de sus compañeros para poder despedirse de ellos, especialmente de otra concursante, su hermana Alma Bollo.