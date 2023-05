La organización de 'Supervivientes' vuelve a repescar a dos ex concursantes para resolver asuntos pendientes

‘Conexión Honduras’ comenzaba por todo lo alto con una noticia sorpresa. Carlos Sobera, presentador de Telecinco y de ‘Supervivientes 2023’ anunciaba el regreso de dos ex concursantes del reality a las playas hondureñas. Alexia Rivas y Ana María Aldón volverían al concurso donde participaron pero en calidad de ‘fantasmas del pasado’.

‘’Ay Carlos que no me tiré del helicóptero. Me quiero tirar otra vez’’, decía Rivas muy ilusionada y emocionada. ‘’Quiero dar las gracias al equipo por esta segunda oportunidad, que no todo el mundo la tiene, porque yo hace dos años cuando fui a ‘Supervivientes’ lo estaba pasando muy mal, había sido una época muy mala para mí, mi futuro era incierto y gracias a este programa se me ha visto como soy y me han salido muchas oportunidades’’, continuaba confesando.

‘’Estoy superfeliz porque me quedaron cuentas pendientes y voy a ajustarlas’’, aseguraba la ex de Ortega Cano. Sobera al escuchar esto quiso saber con quien tenía esas cuentas pendientes. ‘’Con un coco, todos los días rezaba para que cayera y no cayó, decía con humor. ‘’Fíjate que no era un propósito mío ir a ‘Supervivientes’. Me surgió y la aproveche pero no era un propósito ni una ilusión que yo tuviera, pero ahora si la tengo’’, decía la colaboradora.

Aunque ambas viajarán a Honduras, su permanencia será de unos pocos días para animar a los concursantes y aconsejarles para que estén preparados para la final del concurso la cual se espera que llegue a finales de junio o principios de julio.